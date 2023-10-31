快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／黃捷看板入雄女遭批政治染指校園 黃捷：只是表達學姐關心學妹

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
黃捷今指身為雄女學姐的她，關心學妹是很自然的事。記者吳慧芬／攝影
黃捷今指身為雄女學姐的她，關心學妹是很自然的事。記者吳慧芬／攝影

高市議會議長康裕成昨到高雄女中慰勞棒球隊，並頒發5萬元獎勵金，卻遭國民黨抓包，指合照中竟有民進黨立委參選人黃捷的人像看板，質疑政治黑手伸入校園，對此，黃捷今表示，這只是代表身為雄女學姐的她，對於學妹的關心，不必過度解讀。

今有多名鳳山里長到黃捷服務處送上菜頭，祝福即將跨區選舉的黃捷能順利當選立委，黃捷指出，已拜會第6選區地方人士，近日將設競選總部，有可能會設在趙天麟原本的服務處。

對於昨傳出議長康裕成帶著黃捷的人像看板到雄女慰勞棒球隊，遭國民黨質疑是政治黑手伸入校園，與消費用汗水付出努力的學生；黃捷表示，她是雄女畢業的校友，昨天議會慰勞雄女棒球隊行程很早就規畫，「是在我被告知要參選第6（立委）選區之前。」

黃捷說，昨天她臨時沒辦法出席雄女活動，議長康裕成覺得學姐對學妹關心不能缺席，才帶著她的看板到現場，讓學妹知道學姐非常關心她們，這是雄女初登黑豹旗，她一直很關心棒球發展，「我是很感動的，很可惜我沒辦法參與，但我的心意一定要讓學妹知道。」

國民黨高雄青工會副總會長張永杰表示，黃捷到底有何特別之處？全高雄只有黃捷一個雄女校友嗎？照這樣的說法，是不是可以把全高雄雄女校友的照片都一起帶到雄女給祝福？這明顯就是在選舉期間，用盡辦法協助黃捷曝光，刷存在感消費學校，呼籲既然黃捷身為民意代表，不要帶頭做壞示範。

高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
張永杰質疑議會慰勞雄女棒球隊，還帶著黃捷看板，有如政治黑手伸入校園。圖／翻攝自張永杰
張永杰質疑議會慰勞雄女棒球隊，還帶著黃捷看板，有如政治黑手伸入校園。圖／翻攝自張永杰
高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
黃捷今指身為雄女學姐的她，關心學妹是很自然的事。記者吳慧芬／攝影
黃捷今指身為雄女學姐的她，關心學妹是很自然的事。記者吳慧芬／攝影

黃捷 國民黨 康裕成

延伸閱讀

黃捷挨批落跑議員扯國民黨 徐巧芯酸：不能轉戰是賴清德說的

黃捷空降選立委 名嘴揭趙天麟輔選「藏玄機」：林北不要離開

影／被邱毅預言一定落選 黃捷「呵呵」兩聲 邱毅多久沒到高雄了？

影／被批是「落跑議員」 黃捷：請用同樣標準看待徐巧芯

相關新聞

賴清德老家有繳稅？新北市府：沒有任何稅籍資料

民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家被爆是違建，賴清德辦公室雖回應有繳稅，但新北市議員葉元之今天總質詢，詢問財政局...

縣市長就任周年 北台灣謝國樑好感度居冠 高虹安最後

新科縣市長上任即將滿一年，TPOC台灣議題研究中心針對22縣市首長近一年的整體政策與網路好感度進行大評比，並且分為新科、...

新政治提款機爭議 律師：涉及觸犯強制罪、社維法

新竹市上周六晚間萬聖節大遊行，嘲諷市長高虹安的「新政治提款機」現身活動，竟遭8名畫有八家將臉譜的年輕男子包圍，提款機裝扮...

工商界的能源必考題 準總統們怎麼答

九大工商團體11月將與3+1組總統候選人碰面，反映企業界關切的議題，除了不見緩和的兩岸關係，另一必考題即能源議題。 先前民進黨政府的目標是2025年綠電占比須達20%，不過，直到2022年僅8.3%，幾可確定跳票，現在官方宣稱，2026年10月可達標。這張支票是否能兌現，又是以什麼代價實現？不僅攸關企業生存，連帶牽動台灣整體經濟…

成立國家級肺癌辦公室？ 衛福部：不排除但暫無需要

肝癌曾是台灣的「國病」，在行政院長陳建仁主導、設立「國家消除C肝辦公室」，推動抗病毒藥物、C肝篩檢等防治措施後，肝癌發生...

影／黃捷看板入雄女遭批政治染指校園 黃捷：只是表達學姐關心學妹

高市議會議長康裕成昨到高雄女中慰勞棒球隊，並頒發5萬元獎勵金，卻遭國民黨抓包，指合照中竟有民進黨立委參選人黃捷的人像看板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。