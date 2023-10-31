影／黃捷看板入雄女遭批政治染指校園 黃捷：只是表達學姐關心學妹

高市議會議長康裕成昨到高雄女中慰勞棒球隊，並頒發5萬元獎勵金，卻遭國民黨抓包，指合照中竟有民進黨立委參選人黃捷的人像看板，質疑政治黑手伸入校園，對此，黃捷今表示，這只是代表身為雄女學姐的她，對於學妹的關心，不必過度解讀。

今有多名鳳山里長到黃捷服務處送上菜頭，祝福即將跨區選舉的黃捷能順利當選立委，黃捷指出，已拜會第6選區地方人士，近日將設競選總部，有可能會設在趙天麟原本的服務處。

對於昨傳出議長康裕成帶著黃捷的人像看板到雄女慰勞棒球隊，遭國民黨質疑是政治黑手伸入校園，與消費用汗水付出努力的學生；黃捷表示，她是雄女畢業的校友，昨天議會慰勞雄女棒球隊行程很早就規畫，「是在我被告知要參選第6（立委）選區之前。」

黃捷說，昨天她臨時沒辦法出席雄女活動，議長康裕成覺得學姐對學妹關心不能缺席，才帶著她的看板到現場，讓學妹知道學姐非常關心她們，這是雄女初登黑豹旗，她一直很關心棒球發展，「我是很感動的，很可惜我沒辦法參與，但我的心意一定要讓學妹知道。」

國民黨高雄青工會副總會長張永杰表示，黃捷到底有何特別之處？全高雄只有黃捷一個雄女校友嗎？照這樣的說法，是不是可以把全高雄雄女校友的照片都一起帶到雄女給祝福？這明顯就是在選舉期間，用盡辦法協助黃捷曝光，刷存在感消費學校，呼籲既然黃捷身為民意代表，不要帶頭做壞示範。 高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供 張永杰質疑議會慰勞雄女棒球隊，還帶著黃捷看板，有如政治黑手伸入校園。圖／翻攝自張永杰 高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供 高市議會昨慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷的看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供 黃捷今指身為雄女學姐的她，關心學妹是很自然的事。記者吳慧芬／攝影

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