藍委稱AI繪圖搜中華民國現五星旗 陳建仁：與中共相似

行政院長陳建仁今赴立法院備詢,國民黨立委賴士葆提到他以AI繪圖生成引擎,搜尋小朋友拿著中華民國國旗揮舞,竟出現中共五星旗,陳建仁表示,因為我方用中華民國跟中共相似度相當高。

賴士葆質詢問陳建仁是否使用過AI繪圖?他表示,用AI繪圖生成引擎,他找個提示詞,「小朋友拿著中華民國國旗揮舞」結果出來的是五星旗。陳建仁是中華民國的行政院長,不管陳心裡怎麼想,現在接受中華民國的立委質詢,兩大AI繪圖生成引擎畫出來的是中共國旗,不生氣嗎?

陳建仁回應,確實在自己的AI繪圖生成引擎真的要加強,會出來中共國旗,「因為我們用中華民國跟中共相似度相當高」。賴士葆表示,差很多,中共是People Republic of China,我方是Republic of China,不一樣。陳回,實際上打中華民國或Republic of China,會容易出來出現這樣的情況。

賴士葆呼籲陳建仁,要去告訴兩家廠商,說我國國旗是青天白日滿地紅,勿忘日前陸委會出紕漏,國旗12道光芒變13道,他都合理質疑態度想要消滅中華民國,業者配合。陳趕忙否認,沒這回事,會了解兩家生成引擎的情況,他們會查。

賴士葆追問,民進黨總統參選人賴清德說AI是國力,台灣何時可以有自己的Chatgpt或AI繪圖生成引擎?經濟部長王美花說,AI分兩部分,一個是訓練師,一個是推理師,訓練師的是像nvidia,台灣較困難,需要投入資源太多,推理可以針對不同領域來發展,這個是要的。賴表示, 等於在國會殿堂,告訴大家,台灣沒有人力做AI繪圖生成引擎。王回,不是這樣講,她是說推理師可就個別領域,因為要的資料量就是用專業領域做成。

此外,賴士葆也關心明年度總預算幾乎每個部會都編了跨境備援系統,財政部把每人的個人所得稅、企業所得稅,跨境放在美國,難道台美租稅協議要求嗎?陳建仁說,跨境備援的部分需要了解,需要有備援是對的,政府資料有北中南的備援。

賴士葆說,財政部的稅務資料早就在台中有備援系統,為何要放美國? Google在台灣設了第一座資料中心,第二座、第三座最少花六百億,微軟AZURE在桃園有395億投資,AWS在台北也要設計算中心,備援系統也可以放這裡。陳建仁回他要查一下跨境在什麼地方。賴表示,就在美國,正確答案應該是因為要打仗,要圖個安全,不然為什麼要搞跨境,對兩岸和平沒有信心。 行政院長陳建仁今赴立法院備詢,國民黨立委賴士葆提到他以AI繪圖生成引擎,搜尋小朋友拿著中華民國國旗揮舞,竟出現中共五星旗,陳建仁表示,因為我方用中華民國跟中共相似度相當高。圖/截自立法院議事直播

