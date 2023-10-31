藍委稱AI繪圖搜中華民國現五星旗 陳建仁：與中共相似

行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆提到他以AI繪圖生成引擎，搜尋小朋友拿著中華民國國旗揮舞，竟出現中共五星旗，陳建仁表示，因為我方用中華民國跟中共相似度相當高。

賴士葆質詢問陳建仁是否使用過AI繪圖？他表示，用AI繪圖生成引擎，他找個提示詞，「小朋友拿著中華民國國旗揮舞」結果出來的是五星旗。陳建仁是中華民國的行政院長，不管陳心裡怎麼想，現在接受中華民國的立委質詢，兩大AI繪圖生成引擎畫出來的是中共國旗，不生氣嗎？

陳建仁回應，確實在自己的AI繪圖生成引擎真的要加強，會出來中共國旗，「因為我們用中華民國跟中共相似度相當高」。賴士葆表示，差很多，中共是People Republic of China，我方是Republic of China，不一樣。陳回，實際上打中華民國或Republic of China，會容易出來出現這樣的情況。

賴士葆呼籲陳建仁，要去告訴兩家廠商，說我國國旗是青天白日滿地紅，勿忘日前陸委會出紕漏，國旗12道光芒變13道，他都合理質疑態度想要消滅中華民國，業者配合。陳趕忙否認，沒這回事，會了解兩家生成引擎的情況，他們會查。

賴士葆追問，民進黨總統參選人賴清德說AI是國力，台灣何時可以有自己的Chatgpt或AI繪圖生成引擎？經濟部長王美花說，AI分兩部分，一個是訓練師，一個是推理師，訓練師的是像nvidia，台灣較困難，需要投入資源太多，推理可以針對不同領域來發展，這個是要的。賴表示， 等於在國會殿堂，告訴大家，台灣沒有人力做AI繪圖生成引擎。王回，不是這樣講，她是說推理師可就個別領域，因為要的資料量就是用專業領域做成。

此外，賴士葆也關心明年度總預算幾乎每個部會都編了跨境備援系統，財政部把每人的個人所得稅、企業所得稅，跨境放在美國，難道台美租稅協議要求嗎？陳建仁說，跨境備援的部分需要了解，需要有備援是對的，政府資料有北中南的備援。

賴士葆說，財政部的稅務資料早就在台中有備援系統，為何要放美國？ Google在台灣設了第一座資料中心，第二座、第三座最少花六百億，微軟AZURE在桃園有395億投資，AWS在台北也要設計算中心，備援系統也可以放這裡。陳建仁回他要查一下跨境在什麼地方。賴表示，就在美國，正確答案應該是因為要打仗，要圖個安全，不然為什麼要搞跨境，對兩岸和平沒有信心。 行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆提到他以AI繪圖生成引擎，搜尋小朋友拿著中華民國國旗揮舞，竟出現中共五星旗，陳建仁表示，因為我方用中華民國跟中共相似度相當高。圖／截自立法院議事直播

商品推薦