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陳建仁：核能發展如進入核融合 可能會很快採用

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）表示，「未來如果核能發展如果有進入到核融合，我們當然樂觀其成，也可能會很快來採用」。記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁（中）表示，「未來如果核能發展如果有進入到核融合，我們當然樂觀其成，也可能會很快來採用」。記者余承翰／攝影

行政院長陳建仁今天赴立法院備詢，國民黨立委羅明才針對核電是否為綠電提出質詢。陳建仁回應，「未來如果核能發展如果有進入到核融合，我們當然樂觀其成，也可能會很快來採用」。

國民黨立委羅明才質詢時提問，核電是不是綠電？陳建仁回應，核電是綠電，但如果台灣要發展核電，要考慮想到核廢料，還有民眾能不能夠接受。

羅明才追問，有些觀念要與時俱進，歐洲許多地方都接受較先進的核能電廠，不曉得陳建仁想法為何？

陳建仁回應，如果有核融合這樣的新核電廠當然是一種考量，現在所有乾淨能源發展都很快速。不過台灣現有的核能廠是核裂解，核廢料處理對台灣有極大的壓力，民眾也不太能接受。不過未來核能發展如果如有進入到核融合一個新的技術，當然樂觀其成，也可能會很快採用，要看是哪一類的核能廠。

核能 核電 陳建仁

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