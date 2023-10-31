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影／藍白合大利多？台南前議長李全教：不合藍白都受害

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南前議長李全教參選立委，強調不合藍白都受害，他也會受害。記者周宗禎／攝影
台南前議長李全教參選立委，強調不合藍白都受害，他也會受害。記者周宗禎／攝影

藍白合」因侯友宜、柯文哲同台又成話題，無黨籍參選立委的台南市前議長李全教今天說，藍白合不僅總統選舉能贏，對參選立委的在野陣營更是大利多、立法院可以過半，實際下架民進黨。藍白不合「我也是受害者」。

李全教表示，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨天見面，藍白合進人政黨協商，姑且不論總統組合最後是什麼，兩個政黨領袖應該「回應超過六成希望政黨輪替的民意」。

李全教說，如果藍白不能合、「藍白都是受害者」，像他這樣「藍白陣營都有很多支持者的人」受害最大，因為無法政黨輪替，藍白雙方都會被非綠支持在野的選民唾棄，很多原來的支持者都不去投票了。

他說，他和侯、柯都是好朋友，認為現在藍或白都不能違背民意，不管「誰正誰副」，雙方主事者都應該「放下成見與利」、思考如何正確呼應民意。

李全教說，距離投票剩兩個月，芒果乾已經大賣特賣，接下來電視台會有很多「誰在大陸經商、掛什麼職位」新聞。他呼額民進黨總統參選人賴清德不要再漠視超過6成希望政黨輪替的民意，明年投票的主軸很明顯是戰爭與和平、對立與對話的選擇

他說，賴清德的「魔鏡說」，是想複製2018年蔡英文營造「抗中保台」的芒果乾模式，但蔡英文執政8年「萊豬進口、能源政策、光電貪汙、超買香菸、高端疫苗、巴西雞蛋等劣跡，民眾對「抗中保台」 己經威到厭煩。更重要的是現今台灣有6成以上的民意希望政黨輪替，民進業卻不檢討改進，卻大賣芒果乾。

藍白合 李全教 蔡英文

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