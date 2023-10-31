柯文哲指農業保險是大撒幣 民進黨團批看不起農民朋友

民眾黨主席柯文哲前天提到，農民保險政策是大撒幣，只要真的有在從事農業，政府就會給予保證金給農民，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，柯文哲對於經濟弱勢的農民，似乎有很多不同的意見，甚至還批評農業部前部長陳吉仲是大撒幣，其實是非常看不起農民朋友。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團副書記長洪申翰指出，柯文哲上周到台南跟農民座談，原本想要痛批民進黨的農業政策，沒有想到被南部的農民洗臉，結果柯文哲前天又再度發火，認為農民保險政策是大撒幣。

洪申翰表示，看到柯文哲的這種發言，民進黨團覺得非常傻眼，在社會經濟上比較弱勢的農民，政府給予他們基本的從農保障，到底是犧牲了什麼長期利益，又是犧牲了什麼國家利益，原來農民在柯文哲的眼中，只是犧牲國家利益、長期利益的一群人。

洪申翰還說，對於弱勢族群的歧視跟刻薄，柯文哲其實已經不是第一次，民進黨總統參選人賴清德在今年6月提出私校學費補助，柯文哲同樣批評為齊頭式的大撒幣，認為這是為了少數人利益而犧牲多數人利益，為了短期利益而犧牲長期利益。

洪申翰批評，柯文哲搞不懂農民保險、農業保險的差別，但是也沒有想要搞懂，因為他覺得不該花錢在農民身上，這是柯文哲最根本的心態，而他過去在擔任台北市長期間還說過，社會住宅不用蓋那麼好，這些人不用這這麼好，剝奪整體台灣社會的生存權。

洪申翰質疑，如果柯文哲真的當選總統，難道他要把農民保險、農業保險、農民退休儲金的制度取消，難道他要把私校補助學費也取消，柯文哲應該要把這些事情說清楚，同時希望社會大眾能夠看清楚他的真面目。

民進黨團書記長莊瑞雄說明，蔡政府在2016年上台以來，陸續完備農民福利的四大措施，希望不要再像過去一樣，農民好像總是看天吃飯，過去每逢碰到天然災害，政府就會啟動現金補助，即便有人說是在大撒幣，但是金額非常小，柯文哲有點傻傻分不清楚。

莊瑞雄也問，在藍白陣營合作的關鍵時刻，柯文哲提出這樣的主張，國民黨到底是否贊成？每個政黨都要有自己的看法，尤其是這些制度的建置，過去經過很多農業縣立委的努力，各黨各派大家都表達支持，怎麼在柯文哲看來就是大撒幣，非常不可思議。

劉世芳表示，台灣農民長期在經濟上處於弱勢，但是農業本來就是國力的一環，本來就該受到一定程度的保障，因此農業部提出三保一金的制度，柯文哲竟然用大撒幣來形容，非常不妥當，他就是看不起經濟弱勢的農業族群，非常不可取。

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