藍白立委選舉互相支援 柯文哲：不可能百分之百沒衝突
國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨天進行首次政黨協商，對於立委選舉有談到互相支援，但很多選區都是藍綠白三腳督。柯文哲今天受訪表示，他跟朱立倫研究過，如果小於5％代表不具重要性，若有1、2席出問題，如果是小於5%，就視為常態，不要求百分之百。
針對藍白立委如何合作，柯文哲今天表示，全台有73席區域立委，原住民有6席，73席區域立委要完全沒衝突，他認為機會不大，不要求百分之百，這是民眾黨在政治上很重要的概念，因為百分之百只有北韓才會有。
媒體詢問，昨天跟朱立倫會談是否談到開放柯替藍營小雞站台，柯文哲表示，人家需要幫忙，當然很樂意去，過程中還是要時間去協商，不要緊張，很多事情不可能百分之百，有5、6%有衝突，那就認了。
民眾黨立委賴香伶表示，目前對於國會三黨不過半很樂觀，民眾黨提的席次不多，更應該當仁不讓，現在不管藍白合作理念框架下，國會是最重要的地方，柯文哲也交代一定要全力以赴。
民眾黨立委張其祿也說，民眾黨全國區域立委只提11席，都經過審慎評估，絕對是有戰力的，如果說要民眾黨聯區域立委選舉也要讓出，這不合理，一定會堅持到底。
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