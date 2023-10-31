黃捷挨批落跑議員扯國民黨 徐巧芯酸：不能轉戰是賴清德說的
高雄市鳳山區議員黃捷將受民進黨徵召投入高雄第6選區立委選舉，黃挨批「落跑議員」，她今表示，若現任議員選立委就叫落跑，請用同樣標準看待國民黨北市議員徐巧芯。徐巧芯回擊，黃過去罵人烙跑，今天自己烙跑，迴力鏢打到自己臉上，還想要扯別人下水，且是民進黨主席賴清德說「議員不能轉戰立委」，大酸黃邏輯堪慮。
前罷捷團體與同選區立委參選人郭倍宏都批評黃捷，先前曾批評韓國瑜選總統是落跑市長，自己現卻成落跑議員。黃捷今說，「如果現任所有議員要進一步參選立委就叫落跑的話，那大家用同樣標準看國民黨，包括徐巧芯。」
國民黨北市議員徐巧芯投入北市第七選區（信義、南松山）立委選舉，回嗆黃捷「我看她是完全不懂」，黃被批評的原因是因為她雙標，過去罵人烙跑，今天自己烙跑，「迴力鏢打到自己臉上，還想要扯別人下水，根本被看破手腳。」
徐巧芯指出，當時說「議員不能轉戰立委」的是民進黨主席賴清德，結果這個規定根本是一場騙局，現在不僅一堆民進黨議員參選立委，黃捷甚至是跨區，還好意思講別人，邏輯堪慮。
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