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再批政府讓光電獲利變高 柯文哲：88槍案就是這樣來的

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（前）認為政黨合作要有公開公平規則，對是否可能擔任副手一事，並未明確表態。記者林澔一/攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（前）認為政黨合作要有公開公平規則，對是否可能擔任副手一事，並未明確表態。記者林澔一/攝影

民眾黨總統參選人柯文哲日前走訪台南漁電共生案場，批評政府不要為了緊抱反核神主牌，放任光電亂蓋。 柯文哲今天再度批評，民進黨為了2025年非核家園，投入大量的錢，變成「蒼蠅、蟑螂全跑來」，也才為何有88槍擊案，因為獲利變很高，引發很多不正常的政商關係，黑道就跑出來。

柯文哲表示，他到南部去看過光電的問題，其實發展再生能源、光電這都是對的，但並非允許去搞特權專利，例如雲豹小公主的故事，難道大家忘掉了嗎？過去兩年為了光電被起訴的案例超過60件。

柯文哲實際走訪南部看光電後認為，光電問題出在民進黨政府喊2025年非核家園，核電廠要停掉，再生能源被迫要拉上來，如果按部就班來不及，所以政府投入大量的錢，要不然怎麼會一開始收購電價的價格有到1度9塊錢、5塊錢。

柯文哲說，想想看當政府給予大量的錢要加速推動，當獲利很多的時候會發生甚麼事，用閩南語說「蒼蠅、蟑螂全跑來」，88槍案就是這樣來的，因為那變成是高獲利的行為，引發很多不正常的政商關係，黑道就跑出來。

柯文哲批評，去南部看光電，領略到意識形態對國家的傷害，民進黨兩大神主牌台獨跟反核，不是說完全不能做，但要理性、務實、科學來做，可以有一個戰略目標，可是要用理性、務實、科學來做，2025非核家園就是完全沒有理性的態度。

柯文哲說，現在去南部看，看到很多青農返鄉，結果魚塭都鋪光電板，青農的故鄉就沒有工作的機會，只好再回去，所以一開始說小學校學生變多，自從光電板來之後，學生就少掉，因為就找不到工作只好再搬走，所以有時候用意良好，但是如果在執行過程中，沒有理性務實的科學態度，結局就一塌糊塗。

柯文哲 非核家園 民進黨

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