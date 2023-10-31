縣市長就任周年 北台灣謝國樑好感度居冠 高虹安最後

新科縣市長上任即將滿一年，TPOC台灣議題研究中心針對22縣市首長近一年的整體政策與網路好感度進行大評比，並且分為新科、連任以及南部、北部組別。北台灣4位新科縣市首長包含台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑以及新竹市長高虹安，根據數據結果顯示，謝國樑好感度最高，高虹安上任以來屢爆爭議，好感度墊底。

TPOC台灣議題研究中心指出，網路大數據統計時間為2022年12月25日到今年年10月24日，結果顯示謝國樑好感度達0.82；其次為桃園市長張善政0.72，台北市長蔣萬安0.52，高虹安好感度僅0.36。

TPOC台灣議題研究中心表示，進一步檢視謝國樑近期的相關施政討論度，「行人友善」、「乾淨家園」以及「親子樂園」等相關政策中，「行人友善」討論量為最高，共2729筆聲量討論，其次為「乾淨家園」有1568筆，而親子樂園的討論度最低，僅426筆。

TPOC台灣議題研究中心分析，謝國樑一上任積極推動「行人友善」、「乾淨家園」。在國外媒體用「行人地獄」形容台灣之前，謝一上任就開始推動行人友善政策，也曾在一周內嚴格取締了380件汽機車未禮讓行人的案件，並開出罰單。除了客觀數據行人的車禍發生率減少了近三成以外，也使得後來台灣因為多起「行人地獄」造成多個縣市首長被「炎上」時，謝國樑卻憑藉著推行「行人友善」政策，而締造超過7成5的政策滿意度，讓市民普遍對相關政策有感。

TPOC台灣議題研究中心指出，在面對基隆捷運建設的財政困難時，謝國樑積極與中央政府溝通並獲得了支持，最終找到了解決方案，透過基金方式來興建捷運，成為了中央、地方跨黨派合作的良好典範，這些都是謝能在好感度勝出原因。

TPOC台灣議題研究中心表示，反觀高虹安因為選前延燒到現在的助理費問題爆發貪汙疑雲，上任後坐名車、住豪宅，不能與民同苦的形象，導致負評不斷，文化局前局長錢康明爆料高虹安男友李忠庭干政事件，更引發諸多政論節目討論，導致負面聲量一發不可收拾，而成為4位新科市長中好感度最低的一位。

TPOC台灣議題研究中心指出，新科市長上任即將滿一年，高虹安代表新政黨取得執政卻無法弭平風波，聲勢一落千丈；反觀謝國樑，聲量稍低，卻靠著穩扎穩打的市政成績，守住網路聲量好感度。

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