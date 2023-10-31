快訊

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

蘋果M3版MacBook Pro、24吋iMac一圖看漲幅！這款衝破6位數貴8000元

足球／梅西8奪金球獎續寫紀錄 享受當下沒多想未來

柯媽不希望柯侯同張選票　柯文哲：她不是民眾黨發言人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（前）認為政黨合作要有公開公平規則，對是否可能擔任副手一事，並未明確表態。記者林澔一/攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（前）認為政黨合作要有公開公平規則，對是否可能擔任副手一事，並未明確表態。記者林澔一/攝影

藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲的母親何瑞英昨天表示，如果硬要把柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜兩個人放在同一張選票不合理，兩個人各自選就好。柯文哲今天受訪表示，他媽媽只代表某個國民的意見，不代表民眾黨，她不是民眾黨的發言人。

針對何瑞英提到，柯文哲如果要跟侯友宜在同一張選票，不如單獨參選到底，是否代表個人意思。柯文哲表示，每次都說奇怪，為什麼民進黨每次都抹黑他仇女、厭女，他們家每個女性都非常有個人的意見，所以應該這樣講，他媽媽只代表某一個國民的意見，不代表民眾黨，也不是民眾黨的發言人。

另外，外傳藍營內部對於「藍白合」分為主戰派跟主和派，形成侯友友辦公室執行長為金溥聰跟國民黨主席朱立倫爭鬥。柯文哲表示，在一個團體裡一定有主戰、主合，各種意見都有，這是民主常態，也不要覺得奇怪，其實一個政治文化的塑造需要時間。

柯文哲說，民眾黨的政治信念，要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數人利益犧牲多數人利益、不要為了政黨利益犧牲國家利益，在這原則下去思考，民眾黨一定會堅持這原則，至於其他黨，只能說期望能夠堅守這原則。

柯文哲 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

民團拜會柯文哲競辦提司改政策 黃珊珊認同設立司改委員會

2024最新總統民調 侯、柯緊咬差距1%

賴清德左右開弓 批柯文哲不熟國政 籲釐清不分區爭議

影／徵1.7萬監票部隊！柯文哲：確保民主被守護

相關新聞

傳政府賣台積電股份？王美花：不僅沒拋售還增加持股

網路傳言政府拋售台積電股份，經濟部長王美花今受訪表示，完全是不實訊息，不僅沒拋售，因為配股還增加持股，台積電股份主要是國...

蔣中正日記今發表 被問曾祖父功過？蔣萬安曝先前已看過

兩蔣日記歷經10年跨海爭訟，今年9月運抵回台灣，國史館今天舉辦新書發表會，出版首批「蔣中正日記（1948-1954）」。...

柯媽不希望柯侯同張選票　柯文哲：她不是民眾黨發言人

藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲的母親何瑞英昨天表示，如果硬要把柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜兩個人放在同一張選票...

呂秀蓮籲：12月辦全國民間國是會議 邀總統候選人參加

前副總統呂秀蓮今天出席中華中道領導文化總會舉辦的中道高峰會時表示，將力推在12月10日舉辦一場民間國是會議，邀請總統候選...

獨／昔日對手變同志 李縉穎掛看板支持林金結選立委

國民黨新竹黨部主委李縉穎2019年以民眾黨籍參選新北市第十選舉區（土城區、三峽區）立委，遭國民黨開除黨籍，2021年以「...

影／被邱毅預言一定落選　黃捷「呵呵」兩聲 邱毅多久沒到高雄了？

民進黨立委趙天麟因婚外情退出高雄第六選區立委選舉，民進黨改徵召鳳山選區的高市議員黃捷參選，前立委邱毅在臉書發文預言黃捷「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。