柯媽不希望柯侯同張選票　柯文哲：她不是民眾黨發言人

藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲的母親何瑞英昨天表示，如果硬要把柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜兩個人放在同一張選票不合理，兩個人各自選就好。柯文哲今天受訪表示，他媽媽只代表某個國民的意見，不代表民眾黨，她不是民眾黨的發言人。

針對何瑞英提到，柯文哲如果要跟侯友宜在同一張選票，不如單獨參選到底，是否代表個人意思。柯文哲表示，每次都說奇怪，為什麼民進黨每次都抹黑他仇女、厭女，他們家每個女性都非常有個人的意見，所以應該這樣講，他媽媽只代表某一個國民的意見，不代表民眾黨，也不是民眾黨的發言人。

另外，外傳藍營內部對於「藍白合」分為主戰派跟主和派，形成侯友友辦公室執行長為金溥聰跟國民黨主席朱立倫爭鬥。柯文哲表示，在一個團體裡一定有主戰、主合，各種意見都有，這是民主常態，也不要覺得奇怪，其實一個政治文化的塑造需要時間。

柯文哲說，民眾黨的政治信念，要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數人利益犧牲多數人利益、不要為了政黨利益犧牲國家利益，在這原則下去思考，民眾黨一定會堅持這原則，至於其他黨，只能說期望能夠堅守這原則。

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