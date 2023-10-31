呂秀蓮籲：12月辦全國民間國是會議 邀總統候選人參加
前副總統呂秀蓮今天出席中華中道領導文化總會舉辦的中道高峰會時表示，將力推在12月10日舉辦一場民間國是會議，邀請總統候選人，和民間組織、企業一同交換意見。
呂秀蓮指出，近來「藍白合」吵得很熱鬧，但有點辦家家酒，因為完全忽略憲政、正副總統選罷法相關規定。呂說，吵吵鬧鬧不要緊，但目前的主題，有點放在誰親中、誰親美，繞來繞去的結果，到底如何不要戰爭，其實沒有講。
呂秀蓮主張，她曾經在台灣北中南都舉辦過民間國是會議，這次希望能邀請企業界、民間組織，在12月10日、聯合國宣布國際人權宣言的日子，超黨派、超宗教、超族群共同合辦民間國是會議，屆時總統、副總統已經登記確立，也邀請所有候選人能一起參加會議。
呂秀蓮表示，上午場每位候選人有1小時時間，各自發表政見，並接受合辦單位提問；下午場，再由合辦單位推薦適當的學者專家，對上午的內容作評論。
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