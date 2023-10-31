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獨／昔日對手變同志 李縉穎掛看板支持林金結選立委

聯合報／ 記者江婉儀劉宛琳／新北即時報導
國民黨新竹黨部主委李縉穎在2019年以民眾黨籍參選新北第十選區立委，今年則在該區掛看板，支持國民黨推出的立委參選人林金結。圖／聯合報系資料照片
國民黨新竹黨部主委李縉穎在2019年以民眾黨籍參選新北第十選區立委，今年則在該區掛看板，支持國民黨推出的立委參選人林金結。圖／聯合報系資料照片

國民黨新竹黨部主委李縉穎2019年以民眾黨籍參選新北市第十選舉區（土城區、三峽區）立委，遭國民黨開除黨籍，2021年以「同舟計畫」回復黨籍，去年接任新竹縣黨部主委。今年國民黨再度提名林金結參選該區立委，李縉穎在該區掛看版支持林金結，昔日對手變同志，營造黨內團結氣氛。

李縉穎2021年回黨時，一開始要進入秘書長黃健庭辦公室任職，但國民黨中央考量李當時曾與林金結競爭分化藍營票源，導致林敗選，因尊重林金結為讓李入職，在李入黨一段時間後才安排他在新竹任職黨部主委。

李縉穎表示，他願意全力支持林金結擔任土城、三峽的立委，為鄉親服務與發聲。4年前，他做為倡議者，提出了「0-6歲國家養」、「土城三峽科技廊帶」等的概念，希望用新的政策思維來幫助國家未來的發展。4年後的今天，他依然是一名倡議者，主張在野應該團結一致促成政黨輪替。

李縉穎表示，在昨天跨黨派政黨協商中，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲共同提出推動憲政改革，民主再深化，這個合作首先會在國會席次上來達成，以雙方席次最大化為目標。2024大選是一個契機，一個改變的開始，「團結，從我們自身開始做起，團結一切具有共同理念的力量，讓改變成真」。

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