影／被批是「落跑議員」 黃捷：請用同樣標準看待徐巧芯

民進黨將徵召鳳山區高市議員黃捷投入高雄第六選區立委選舉，前罷捷團體與同選區立委參選人郭倍宏都批評黃捷，先前曾批評韓國瑜選總統是落跑市長，自己現卻成「落跑議員」，對此，黃捷今表示，若現任議員選立委就叫落跑，請用同樣標準看待國民黨，包括將投入松山信義立委選舉的台北市議員徐巧芯。

黃捷將接棒趙天麟的第六選區立委選舉，今早有十位鳳山在地里長到黃捷議員服務處送菜頭、鳳梨、蒜等吉祥物，祝黃捷能當選，媒體則直接切題問黃捷對被批評「跨區參選」與「落跑議員」的看法？黃捷說，「這個問題已問了三天。」

黃捷說，在跨區參選方面，鳳山與高雄市區一直是同一個生活圈，而且她就是前金區高雄女中畢業的校友，「這裡（第六選區）一直都是我的生活圈，這樣子說我跨區，是否有點說不過去。」

黃捷說，自己當議員以來，一直也在服務第六選區，例如苓雅區交通改革、駁二地景建設、柴山生態與壽山動物園改建，「我在議會質詢都看得到，我關心高雄發展不是一、二天的事，也是一直深耕高雄，沒有跨區的問題。」

再來是「落跑」，黃捷說，「如果現任所有議員要進一步參選立委就叫落跑的話，那大家用同樣標準看國民黨，包括徐巧芯，用同樣標準看國民黨就知道，現任議員想要更上一層樓做更大服務，是很常見的事。」

今到場支持黃捷的鳳山區善美里里長張育臺表示，落跑問題其實不是只有黃捷被質疑，各政黨都有立委是現任議員，何況黃捷去選立委，鳳山區還有其他許多優秀議員為地方服務。 國民黨台北市議員徐巧芯。圖／本報系資料照片 多位鳳山區里長今到黃捷服務處，祝福黃捷未來當選立委。記者吳慧芬／攝影

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