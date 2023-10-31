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陳建仁：對中貿易占比短期無法取代 盼經濟能繼續往來

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）上午赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）上午赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

行政院長陳建仁今天赴立法院備詢。民眾黨立委邱臣遠指出，目前中國貿易占比過高，短期無法取代中國。陳建仁表示，短時間是沒有辦法取代的，不過對東南亞市場的貿易趨勢是上升的。陳建仁也說，希望跟中國之間的經濟能繼續往來。

邱臣遠表示，不管日本韓國台灣 亞洲國家都有東南亞政策，包括教育、經濟、文化，過去幾任總統都有做，只是沒有特別包裝成新南向政策。但是現在看政府推動的新南向政策貿易總額有1800億元，出口也有969億元，數字有成長，但短時間仍不能取代中國大陸市場，院長認同嗎？

陳建仁回應，短時間是沒有辦法取代的，但目前趨勢（東南亞）是上升的，這兩個市場的特性不一樣。

邱臣遠追問，中國出國佔了38.8%，約四成，出口貿易短時間還是沒辦法取代，中國大陸有單方面考慮取消ECFA，中央目前有無因應措施？陳建仁表示，政府對ECFA評估過，有三個產業影響較大，「我們當然希望跟中國之間的經濟往來能繼續。」

經濟部長王美花回應，他們對中國的出口是總量的概念，ECFA大概是占全球貿易的3.7%左右，在對中國出口38.8%裡面占比應是較低的。相關影響行業包括石化、紡織、機械，政府會協助他們轉型、分散市場。

陳建仁 邱臣遠

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