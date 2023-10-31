侯友宜希望盡快促成「朱侯柯會」：越快越好

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天到宜蘭，談及藍白合進度，他希望與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲3人見面的時間越快越好，莫讓支持者焦慮，要團結在野力量，達到六成民眾的期望，讓造成兩岸不穩、貪贓枉法的民進黨政府政黨輪替。

最新的美麗島電子報民調結果，有近三成民眾不想投給民進黨總統參選人賴清德，侯友宜表示，民進黨政府完全不與大陸對話，賴的兩岸政策也令人民恐懼不安，擔心戰爭爆發。

侯友宜批評，民進黨政府不只對外讓國家陷於兵凶戰危，對內更是腐敗、貪贓枉法；人民質問政府時，賴清德卻把反對的聲音都當成中共同路人。賴自稱務實的台獨工作者，被叫做「台獨金孫」，許多台灣人把他當金孫疼惜，如今他反而忘記、甚至怪罪人民。

侯友宜表示，高達六成民眾的意願是下架民進黨，他也希望盡快團結所有在野力量達到這個目標。侯認為，朱、侯、柯3人會談與藍白政黨協商應該盡快進行，畢竟現在所有的支持者等不到結果，都非常焦慮，只有一條一條說清楚才能向選民告報說明。

至於日前柯文哲媽媽表示不希望看到「柯、侯出現在同張選票」，侯友宜僅表示尊重個人意見；國民黨前立委陳學聖認為柯就像國共內戰時的共產黨，將重演奪走國民黨江山的歷史，侯重申，目前心中所想，只有團結所有在野力量。

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