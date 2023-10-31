藍白拋總統赴立院國情報告 賴清德：法早有明定
藍白合邁入政黨協商階段，昨共同拋出總統赴立法院國情報告等共識。民進黨總統參選人、副總統賴清德今天表示，總統到立法院國情諮詢，且聽取國會議員意見，《憲法》或法律都有明定，沒有問題；過去沒有前例，主因是立法院朝野協商並未獲一致，立法院也從未對總統提出邀請。
機師工會今天上午舉行在台北W飯店，舉行「國際星空聯盟飛行員協會執行理事會議」。
賴清德受邀出席，會後聯訪階段，有媒體詢問，藍白提總統赴立法院國情報告，是否如同政治分贓？
賴清德受訪指出，《憲法》增修條文第4條明定，立法院在集會期間，得邀請總統做國情咨文，這表示發動機關是立法院，因此若他就任後應邀，他就會出席。
另外，他說，立法院增修條文明定，總統做國情咨文時候，若立委有希望進一步了解之處，總統得就立委希望了解部分進一步說明，這些在《憲法》或法律的規定，任何一個總統都該按照法令進行。
賴清德表示，過去之所以台灣總統未曾赴立法院國情咨文，完全因為立法院朝野協商並未獲一致，立法院也從未對總統提出邀請，因此總統到立法院國情諮詢，且聽取國會議員意見，《憲法》或法律都有明定，沒有問題。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言