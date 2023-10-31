藍白拋總統赴立院國情報告 賴清德：法早有明定

藍白合邁入政黨協商階段，昨共同拋出總統赴立法院國情報告等共識。民進黨總統參選人、副總統賴清德今天表示，總統到立法院國情諮詢，且聽取國會議員意見，《憲法》或法律都有明定，沒有問題；過去沒有前例，主因是立法院朝野協商並未獲一致，立法院也從未對總統提出邀請。

機師工會今天上午舉行在台北W飯店，舉行「國際星空聯盟飛行員協會執行理事會議」。

賴清德受邀出席，會後聯訪階段，有媒體詢問，藍白提總統赴立法院國情報告，是否如同政治分贓？

賴清德受訪指出，《憲法》增修條文第4條明定，立法院在集會期間，得邀請總統做國情咨文，這表示發動機關是立法院，因此若他就任後應邀，他就會出席。

另外，他說，立法院增修條文明定，總統做國情咨文時候，若立委有希望進一步了解之處，總統得就立委希望了解部分進一步說明，這些在《憲法》或法律的規定，任何一個總統都該按照法令進行。

賴清德表示，過去之所以台灣總統未曾赴立法院國情咨文，完全因為立法院朝野協商並未獲一致，立法院也從未對總統提出邀請，因此總統到立法院國情諮詢，且聽取國會議員意見，《憲法》或法律都有明定，沒有問題。

商品推薦