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排骨變薄 朱澤民笑稱立委瘦身 侯友宜批：何不食肉糜官員

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（前排中）批評，主計長朱澤民的回答彷彿「何不食肉糜」，不知道民間疾苦。記者陳敬丰／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前排中）批評，主計長朱澤民的回答彷彿「何不食肉糜」，不知道民間疾苦。記者陳敬丰／攝影

行政院主計總處主計長朱澤民昨答詢立委質詢物價高漲，「排骨越來越薄」，竟回答「所以委員越來越苗條」，引發議論。國民黨總統參選人侯友宜今天赴宜蘭，抨擊朱彷彿是「何不食肉糜」，根本不知道民間疾苦；他要調高基本工資，給大家一個可以吃飽的平安生活。

立委羅明才昨在立法院財委會質詢，物價越來越高，便當滷蛋從一顆變半顆，排骨也被拍到越來越薄；朱澤民回應，「所以委員的身材可以保持這麼苗條」。

侯友宜今早赴宜蘭，第一站到宜蘭市農會與農友對話。他說，民進黨官員不知道民間甘苦的人非常多，近年物價波動，便當肉變薄、飯越來越少，菜也不例外，他看在眼裡也為民眾不捨，但民進黨官員的心態卻如同「何不食肉糜」。

侯友宜表示，9月已提出具體政策，要給勞工加薪抗通膨，更要調高基本工資，照顧基層，一定要讓大家吃飽。

主計長朱澤民座被立委質詢「便當排骨越來越薄」，回答「所以委員身材保持越來越苗條」，引發外界熱議。本報資料照
主計長朱澤民座被立委質詢「便當排骨越來越薄」，回答「所以委員身材保持越來越苗條」，引發外界熱議。本報資料照

侯友宜 宜蘭 朱澤民

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