國史館公布蔣日記內容 蔣萬安：希望完整呈現歷史原貌
台北市市長蔣萬安上午主持市政會議，並為亞運和全國運動會優秀選手頒獎，宣布提高獎金和運動訓練金，希望運動員能得到妥善的照顧，會前受訪媒體問到今天是蔣介石誕辰，國史館要公布他的日記時，蔣萬安表示，應該要完整公開相關歷史資料，包括日記等，國史館今天會公布日記內容，希望完整呈現歷史原貌，台灣是民主社會，尊重各種不同聲音。
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