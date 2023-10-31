警喝斥中指男 蔡正元籲別走馬英九軟弱老路 蔣萬安下令了

有機車騎士日前因不滿總統蔡英文車隊的交通管制，朝總統車隊「比中指」，遭員警要求停到路邊訓斥。前立委蔡正元喊話台北市長蔣萬安，應公開懲處這名員警及偏袒蔡英文的警察，「不要走馬英九軟弱的老路」。蔣萬安今天受訪表示，將要求警察局近期提出檢討報告。

針對有機車騎士對總統車隊比中指遭喝斥，台北市議會昨天交通部門質詢，藍營議員也批評警察局的相關作為，批評員警情緒比騎士還不穩，執勤不符比例原則，警局坦言，執行技巧態度待精進。

蔣萬安今天市政會議前受訪，對於員警訓斥民眾一事，蔣萬安表示，今天市政會議會特別提出來，針對最近一連串發生的不管事警紀敗壞的事件、或有緊急執法爭議的案件，會請警察局針對近期要求他們，這些案件要提出檢討報告，包括整肅警紀及執法案件的爭議事件。

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