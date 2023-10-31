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蔣中正日記今發表 被問曾祖父功過？蔣萬安曝先前已看過

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議前受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午主持市政會議前受訪。記者林麗玉／攝影

兩蔣日記歷經10年跨海爭訟，今年9月運抵回台灣，國史館今天舉辦新書發表會，出版首批「蔣中正日記（1948-1954）」。台北市長蔣萬安今天被問及對曾祖父、故總統蔣中正的功過看法？蔣表示，他認為應該要完整公開相關的歷史資料，當然包括日記，國史館今天也會公布相關日記內容，他希望能完整呈現歷史原貌，台灣是民主的社會，尊重不同的聲音。

蔣萬安今天上午主持市政會議前受訪，也蔣萬安也透露，他之前在美國工作，就有看過兩蔣日記，因之前兩蔣日記存放在美國史丹福大學，剛好他在那邊工作，當時有進去看，當然也希望最重要，相關日記完整全面公開，讓國人、各界都能去翻閱。

媒體追問看過之後的心得？蔣萬安表示，因為他那時候時間有限，只能看部分，無法看到全貌，這部分也很希望未來能完整公開。

蔣萬安 蔣中正 國史館

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