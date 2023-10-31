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重掌立院龍頭呼聲高 王金平：沒人來告訴我這件事
依中選會公布的選舉期程，各政黨11月24日之前要提出不分區立委名單，藍營黨內多名立委認為，王金平呼聲高。對於是否有意願重掌立法院長？王金平一邊揮手，一邊說，「我沒有......，這不牽扯到這問題，也沒人來告訴我這件事」。
王金平今天出席第二屆「中道高峰會」，前副總統蕭萬長、呂秀蓮、行政院前院長劉兆玄、考試院前副院長高永光也受邀。
針對昨天藍白共識談到國會合作，總統要到立法院做國情報告，是否支持？王金平表示「當然支持」，他說，國人應該都會支持。憲法規定立法院若有要求，總統可以來報告；但未規範一定要接受或主動定期報告，這方面仍要看看未來憲法或相關法律怎麼規定再說。
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