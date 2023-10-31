藍白整合郭台銘機緣已到？ 王金平：有時候不能明說

藍白政黨協商昨天登場，雙方達成四項共識但未觸及總統選舉。立法院前院長王金平上午表示，他很早以前就很肯定藍白會合，現在情勢看起來，發展結果趨於樂觀。至於他曾說整合鴻海董事長郭台銘要看機緣，如今機緣到了嗎？王金平與帶玄機說，要等郭連署程序走完，「有時候不能明說」。

王金平今天出席第二屆「中道高峰會」，前副總統蕭萬長、呂秀蓮、行政院前院長劉兆玄、考試院前副院長高永光也受邀。

王金平在會前受訪時，針對昨天藍白政黨協商表示，昨天只是初步結論，雙方在理念上有共識。對於昨天未談到總統合作，他說，他很早以前就曾肯定地說「應該會合」，現在趨勢看來是「趨於樂觀」。

至於藍白整合何時是底線？王說，正式登記之前，「如果還談不攏，就完蛋了」，應該會趨於成功的機率比較大。

整合郭台銘的機緣到了嗎？王說，要等郭連署程序都走完，再看看，「有時候不能明說」。至於是否先整合藍白，再整合郭？王金平說「不一定吧，看看因緣怎麼走。反正看著時機與情勢，再推動一步步走。」

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