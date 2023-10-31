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媒體人指朱、柯昨政黨協商dress code 是為營造這氣氛

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）、台灣民眾黨主席柯文哲（左）昨進行政黨協商。圖／聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫（右）、台灣民眾黨主席柯文哲（左）昨進行政黨協商。圖／聯合報系資料照

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨進行政黨協商，媒體人黃揚明在臉書表示，朱立倫與柯文哲「藍領帶配白襯衫」dress code，顯見是要營造藍白合氣氛，但柯的藍與朱的藍成色不同，看得出雙方仍是同中存異。

黃揚明認為，被視為兩陣營鷹派的侯友宜競辦執行長金溥聰、柯文哲競選總幹事黃珊珊並未與會，可視為談判卡關後的叫陣回歸。在國民黨總統參選人侯友宜缺席的狀態下，不可能討論總統合作議題。

黃揚明表示，因此下一次朱、侯、柯三人會談，才是決定藍白到底能否合作的關鍵會談，若沒有下一場或是見了面卻談不出結論，就代表今天的會議成果將歸零。

黃揚明指出，昨聲明的四點共識中，前三點基本上都是空話，因為必須由藍白陣營總統勝選才可能實現；至於第四點中的「在立委席次上，雙方相互支援」要如何具體落實、是否開放互相站台等關鍵癥結，才是後續的重中之重。

黃揚明 藍白合 柯文哲 朱立倫

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