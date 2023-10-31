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傳政府賣台積電股份？王美花：不僅沒拋售還增加持股

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
經濟部長王美花。本報資料照片
經濟部長王美花。本報資料照片

網路傳言政府拋售台積電股份，經濟部長王美花今受訪表示，完全是不實訊息，不僅沒拋售，因為配股還增加持股，台積電股份主要是國發基金持有，國發會也已澄清，這幾年台積電在台灣發展，政府對台積電做很多協助，台積電好、台灣產業好，是大家共同期望。

行政院長陳建仁今就施政報告率官員到立法院備詢。王美花進入議場前受訪。媒體也問到，主計處說台灣今年GDP（國內生產毛額）百分之一「保一」是樂觀。

王美花表示，數據由主計處說明較清楚，但今年包括戰爭、通膨等對全球景氣干擾多，經濟部都跟產業密切聯繫，產業反應都是在第四季逐步打底，明年會有更快復甦。

媒體也問到，民眾黨主席柯文哲在台南漁電共生案場批評漁電共生、光電犧牲農地與生態，王美花指出，漁電共生農委會都有仔細討論，也有建造養魚池，現慢慢看到成果，都經水試所科學評估是可行的。

王美花表示，漁電共生案場慢慢在開始養殖以後，包括屋頂型、室內，反應和產量都是有幫助的，相關魚種有些也都改為高單價魚種，民眾黨自己也說再生能源發展到2030年要佔四成，不要因為選舉做抹黑，應按照科學精神看待再生能源發展。

台積電 王美花 再生能源

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