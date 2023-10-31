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民眾黨不分區傳有中國籍 陳建仁：任公職要符合法規

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者余承翰／攝影
行政院長陳建仁。記者余承翰／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲的不分區名單，傳出有中國籍和統戰背景的中國配偶徐春鶯。對於是否要放棄中國籍（雙重國籍）才能擔任立委候選人，行政院長陳建仁表示，台灣是一個自由民主法治的國家，每一位公民只要符合法規，都可以來擔任或競選公職，所以要按法規走。

陳建仁表示，不同的政黨可以提名合適的人來擔任公職，但他也要呼籲各政黨，在提名公職候選人時，也要和社會大眾來說明他的背景和主張，讓大眾來了解並做最好的選擇；而各政黨推出來的人選，應該都要能夠捍衛中華民國台灣的主權，也要尊重國家自主的發展。

國籍 陳建仁 中華民國台灣

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