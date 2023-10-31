總統赴立院國情報告 陳建仁：有機制但執行方式無共識

藍白昨天政黨協商，拋出總統應赴立法院進行國情報告。行政院長陳建仁上午赴立法院備詢，會前受訪表示在現行的體制下，就已經有總統到立法院到國情報告的機制，只是朝野黨團對於執行的方式並未達到共識。

陳建仁說，他相信，未來無論誰獲選為中華民國的總統，都很樂意到立法院來做國情報告，但需要建立一個長遠的機制，讓這個報告能夠順利來進行。

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