【專家之眼】拯救台灣：我們對主權基金的7個迷思

為什麼國內一直有強大的呼聲要成立主權基金呢？本文以為主要有三個原因，第一，本身就是利益相關者，也就是成立了主權基金，本身能從中得利；第二，貪圖小利而分不清楚本末，就這個問題可參考作者的上一篇文章《想讓台灣破產嗎？論主權基金—不見小利》https://udn.com/news/story/7238/7527917；第三個原因是對主權基金的認識還不夠，也就是本文所說的迷思，如下：

第一，以為成立主權基金穩賺的，而且賺很多，像新加坡淡馬錫賺那麼多，一旦效法淡馬錫，台灣就能賺翻了。事實上，這是作夢。在主權基金當中，淡馬錫是一個特例，而為什麼淡馬錫能賺那麼多，作者在另一篇文章《我對新加坡淡馬錫成功原因的另1種解釋》https://udn.com/news/story/7238/7493499已經解釋過，這裡不贅述。事實上，主權基金的平均報酬率沒有特別高，一般就是4％。

政府大費周章，又是立法，又要找資金來源，又是人事任命和調動，搞一個主權基金，平均收益只有4％，還可能出現鉅額虧損，把人民的退休金都賭輸了，不是不可能。例如去年，全世界最大的主權基金挪威退休基金（Government Pension Fund Global）慘賠1644億美元，以挪威人口550萬計算，平均每人損失3萬美元。

第二個迷思，以為主權基金的交易成本很低，可忽略不計。主權基金投資一個項目，一般要被剝五層皮。先來看一看名為民營的台杉資本公司向政府收多少管理費。根據媒體報導，作為出資人，國發基金與泛公股銀行不僅支付「出資總額」2.5%的管理費(management fee)，一旦投資獲利超過一定門檻，還要支付獲利20%的績效費(performance fee)給台杉公司。上述費用的行業術語叫「Two and Twenty (二和二十原則) 」，根據這個行規，台杉2.5%的管理費收得太高了，在私募基金這個領域一般都「只」收2％。即使是2％都嫌貴了，一點都不值得。試算看看，投資一支基金10年，投資規模5億美元，單單管理費，以每年2％計算，10年下來就要「送」給基金公司1億美元，不管有沒有賺錢。

除了每年固定收取的管理費外，私募基金還向投資人收取績效費，績效費一般是盈利的20％。同樣的，20％還是太高了。第三層皮是第三方費用，例如給銀行的託管費，給律師的律師費，給會計師的會計師費，以及行銷、行政等等基金運行的日常費用。此外，還有第四層皮，也就是隱形費用，之所以稱為隱形是因為有些支出，例如交易費、非金錢傭金(soft commission)、借款利息的具體額度，投資人往往無從得知。這四層皮剝下來，平均一年的成本大約要占投資金額的5-6%，換句話說，如果投資獲利不到6％，那麼，投資人所賺的，可能都無法覆蓋成本。其實，還有第五層皮，我稱之為機會成本，原本這筆錢可以用在醫療、教育、社福或基礎設施等更有意義的地方，現在卻把這筆錢付給基金公司，這就是我說的機會成本。

第三個迷思，以為歐美國家都有，台灣怎能沒跟上？首先必須界定何謂主權基金。條件一是由政府擁有，條件二是以外幣形式持有；條件三投資於國外市場而非只是國內市場。根據上述界定，很多西方國家都沒有主權基金，例如美國沒有（有一些州是有，像阿拉斯加永久基金）、英國沒有、荷蘭沒有、德國沒有、西班牙沒有。此外，就算歐美國家全都有，也不意味著台灣一定要有，畢竟台灣的國際處境不同，著重點必然不同。

第四個迷思，以為主權基金不會破產。好一些主權基金都已經玩光了，例如：巴西的主權基金，阿爾及利亞的主權基金，哥倫比亞的主權基金，秘魯的主權基金，墨西哥的主權基金，厄瓜多的主權基金等等。

第五個迷思，以為主權基金可以因為投資外國公司而獲取關鍵技術。事實上，主權基金不是什麼都能投資，例如國外的軍工、能源、媒體、電信都是典型的受限制領域，更別想從別人那裡獲取核心技術。

第六個迷思，以為永遠不會出現黑天鵝。去年九月，英國首相特拉斯（Liz Truss）剛上任沒多久就下台，為什麼？因為差一點就把英國搞死了。怎麼說呢？因為她推出的財政改革方案造成英國國債價格雪崩，一旦價格繼續下跌將造成英國1300個養老基金中，約有9成破產，原因是繳不出保證金。怎麼會繳不出保證金呢？一方面是槓桿玩得太大，另一原因是10年期英國公債收益率在短短1年內就從1%上升到4.5%，如此急速攀升的機率只有300萬分之一。

300萬分之一的機率被英國的養老基金給碰上了，以為不可能發生的發生了，這就成了英國養老基金瀕臨破產的催命符。命懸一線之際，若非央行及時出手，英國真的完了。黑天鵝的出現，一次就可傾家蕩產，例如經營233年的霸菱銀行（Barings Bank）就只因一位交易員在衍生性金融商品的投機失利而在幾天內倒閉。

第七個迷思，以為外部經理人比較會操作。根據央行的實際經驗，我國外匯存底委外操作約2%，總裁楊金龍說，「效果 soso」，投資報酬率平均還沒有央行自己操作來得高。

成立主權基金，固然有利，但弊不會比較少，而保證得大利的是投信。此消彼長，受害的是國家、人民、尤其是退休長者，現實難道不是這樣？

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