遇蔡總統車隊交管「比中指」遭警攔查 議員批：警察情緒比騎士還不穩

蔡英文總統車隊上周末行經北市民權東路、光復北路口，有機車騎士因不耐久候向車隊比中指，遭員警攔查。北市議員批「國外比中指沒事、台灣比中指就被移送」，嗆「我覺得警察情緒比他不穩」。松山警分局長林明志解釋，機車騎士在管制區內，依法得對其管制；北市交大隊長陳勇華說說，員警在態度上有不好的地方，未來會檢討。

市議員李柏毅先是詢問機車騎士是否有進入區域內？陳勇華說，只要在道路警衛線上都視同安全維護區，行經動線內都算，在路線上根據定義就是在管制區內，但除非有危害，否則民眾在警戒區內沒有滋擾不會管制，只會交管。

李柏毅認為，警方根本不用道歉，本就該驅離騎士，反問「為什麼可以在區域內」？警察做對的事情，但不夠多，應該要壓制帶走，為什麼還要道歉？

陳勇華表示，當時員警認為騎士比中指後續可能會有危害動作或其他企圖，才會上前盤查，後來了解只是「一時不耐」，且情緒不穩。李柏毅嗆「我覺得警察情緒比他不穩」。陳說，員警在態度上有不好的地方，未來會檢討。

議員李明賢表示，雖然支持交通管制，北市警局可以和特勤中心討論，空車可以不用交管，若總統、副總統或行政院長在車上才管制，否則平日裡一定會塞車，也希望可以把路口管制時間從2分30秒壓縮到60秒內。陳永華回應，會依照平日執勤經驗，是為了避免車隊和前方車輛過近、保持安全距離，這部分會精進檢討。

李明賢也問，員警執勤是否違反比例原則？若自己等了150秒也會不高興，騎士雖然比中指，沒有特定對象、也是空車，第一線執勤員警為什麼要拉到旁邊查驗身分？陳說，主要是了解比中指的原因，後來發現只是上班時間被耽誤，一時等不耐煩，沒有公然侮辱意圖，最後就放行，若總統在車內，也會看狀況判斷。

李明賢舉例，美國總統拜登去下夏威夷勘災時繩沿途被民眾比中指、2018年法國總統馬克宏勘災也被比中指，「國外比中指沒事、台灣比中指就被移送」。他比中指還被員警拉到旁邊，搞不清楚以為是哪個第三世界國家才會這樣，什麼時候台灣變得不民主？前總統馬英九被丟鞋子都沒事。

陳勇華表示，會努力改進，警衛對象也是親民愛民，特別叮嚀交管時不要影響民眾行進時間，在控燈部分會依照當時交通考量，若非壅塞，會盡量不讓民眾等到2分半，但警衛對象在尖峰時段蒞臨場所，壓所在60秒內有困難，要路口、路段淨空，對員警執勤上會有點壓力。

王姓騎士對總統車隊比中指，遭警方制止告誡。圖／翻攝社會事新聞影音

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