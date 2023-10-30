日台交流協會代表泉裕泰將離任 蔡總統頒大綬景星勳章

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰即將離任，蔡英文總統今天頒授「大綬景星勳章」，感謝對台日關係的卓越貢獻。蔡總統表示，台灣和日本已向世界證明，共享民主自由價值的夥伴，不僅可以攜手面對全球性的挑戰，更能為區域繁榮發展做出貢獻。泉裕泰則邀請蔡總統卸任後能造訪日本，到日本發表演說。

蔡總統致詞時表示，4年前泉裕泰在就任茶會時曾說，日本和台灣是「心與心相連的真正朋友」；過去4年，台灣和日本不僅緊緊相連，台灣更多了泉裕泰這位誠心誠意的真正朋友。

蔡總統說，她代表台灣人民頒贈泉裕泰「大綬景星勳章」，除了彰顯泉裕泰對台日關係的卓越貢獻，也要表達台灣最誠摯的感謝。這4年來，在泉裕泰的協助下，台灣和日本相互扶持，共同度過疫情挑戰。台灣和日本也簽署了10項重要的合作協定，涵蓋交通、環境、司法及青年等面向，讓台日間的交流愈來愈多元和緊密。

蔡總統指出，去年日本已經成為台灣農產的第二大出口國。這2年來，日台交流協會與文化總會共同舉辦「台日水果夏祭」，不但非常受歡迎，也持續為雙方農產品拓展外銷通路。

蔡總統感謝泉裕泰用心舉辦活動，深化連結，促進台日共榮共好。在泉裕泰的支持下，台灣和日本也透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，在公共衛生、能源安全及災害防救等議題擴大合作領域，強化夥伴關係。

蔡總統表示，回顧這4年，台灣和日本已經向世界證明，共享民主自由價值的夥伴，不僅可以攜手面對全球性的挑戰，更可以創造善的循環，為區域的繁榮發展做出貢獻。

蔡總統說，台灣也不會忘記泉代表曾經形容台日關係如「唇亡齒寒」，是無法取代的夥伴，也曾經在日台交流協會的臉書上表達，「日本一直在台灣的身邊」，給予台灣最大的支持。

泉裕泰致詞時首先感謝蔡總統親自頒贈勳章，他感到非常光榮。他並表示，在台灣4年期間受到台灣政府，以及經濟、文化界等各領域人士的協助，彼此坦誠交流且工作愉快，很高興日本有像台灣如此友好的鄰國存在，也讓他感受到兩國珍貴的情誼，他要再次感謝台灣各界人士的厚愛。

泉裕泰提到，他在台灣工作的4年，幾乎與蔡總統第二任任期重疊，這段時間世界看台灣的眼光有極大的變化，例如世界供應鏈的重組、新冠疫情危機、烏克蘭情勢等國際情勢變化，都讓國際社會對台灣的認知更加廣泛且深入。誠如蔡總統在雙十國慶演說中所言，台灣已經成為世界的台灣，他認為這是蔡總統領導的政府團隊所取得的重大外交成果。

泉裕泰說，期盼蔡總統在任期結束前，持續為台灣的和平及安全努力，並協助台日關係發展更上一層樓。他也歡迎蔡總統卸任後能造訪日本觀光旅遊，期待蔡總統能在日本進行演講，尤其台灣在日本相當受到矚目，幾乎每天都能看到與台灣相關的新聞報導，加上蔡總統為台灣首位女性總統，在日本受到不分男女高度關注，相信蔡總統在日本的演講一定會獲得許多人歡迎。

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