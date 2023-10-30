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國一汐止康寧街匝道通車 功勞中央地方各表

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
中山高新設汐止康寧街南下匝道今天下午通車後，新北市政府交通局估計約可節省20分鐘車程。記者邱瑞杰／攝影
中山高新設汐止康寧街南下匝道今天下午通車後，新北市政府交通局估計約可節省20分鐘車程。記者邱瑞杰／攝影

中山高汐止交流道增設從康寧街南入匝道今天通車，可望疏解汐止通勤族上班塞車之苦。行政院長陳建仁肯定中央、地方合作，加上工程業者的努力，讓工程提早完工。新北市副市長朱惕立提及新北市長侯友宜，指示先拓寬康寧街1、2段，讓匝道工程得以順利推動。

陳建仁今天近午主持新設匝道通車儀式時說，任何的交通的建設，一定是中央、地方攜手合作才能夠完成，中央部分當然需要立委在立法院支持相關的預算，立委賴品妤每次質詢都問汐止交通問題，值得大家信賴，繼續讓她為民眾服務的好立委。

朱惕立表示，康寧街匝道還沒興建通車前，車流從汐萬路、禮門街駛上中山高汐止匝道，真的塞得很嚴重。新府在2016、2017年向高公局提出增設匝道計畫，研商如何解決，認為前提是要先拓寬康寧街。

朱惕之回憶，侯友宜當時說了一句話，「先把它做好」，所以市府編列預算，1年多前就完成康寧街1段、2段拓寬工程，同步還向內政部爭取人行環境改善工程。

賴品妤表示，要先感謝蔡英文總統第一任總統期間，「也就是我的上一任」的時候，2019年12月通過匝道可行性評估。她也知道這是重責大任，所以2020上任之後，不斷的跟交通部探討、督促、討論，希望進度可以加快、加快、再加快，後來在2020年5月計畫核定，2021年8月動工，並在交通部同仁努力下，提前完工通車。

國民黨提名參選立委的新北市議員廖先翔說，汐止增設匝道議題講了好久，感謝所有為這個案子花費心力過的人，特別是新北市前市長朱立倫、現任市長侯友宜、前立委黃國昌及一線工作人員。因為朱立倫在市長任內最後一年，調整可行的方案送審，黃國昌在立委任內爭取到工程核定，侯友宜一上任就辦理康寧街拓寬工程，完成中央核定先決條件，才有今天匝道完工通車的圓滿結局。

行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影

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