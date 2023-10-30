蔡英文11月4日新北挺賴清德 潘孟安：藍白歹戲拖棚

2024大選進入倒數70餘日，民進黨總統參選人賴清德進入下一階段陸戰規畫，除了最近與各地立委參選人成立聯合競選總部，也將於11月4日在板橋成立新北市競選總部時，和蔡英文總統及行政院前院長蘇貞昌合體，這也是蔡蘇首度一起為賴清德站台。

賴清德競選總幹事潘孟安今天表示，除了前段時間成立的信賴台灣之友會、百工百業團體等後援會陸續成立，賴清德也提出所有總統參選人中最完整的「國家希望工程」國政願景，在選戰進入衝刺階段之後，賴清德也開始和各地立委參選人成立聯合競選總部，協助輔選。11月後，則是賴清德各地的競總成立，他也感受到選戰愈來愈熱。

潘孟安說，賴清德的輔選行程自9月開始，便是每個周末滿檔，甚至有一天超過11個以上的鐵人行程，目標就是要全力衝刺，力拚總統勝選與國會過半。

潘孟安表示，11月4日規畫邀請蔡總統、蘇貞昌在新北市競總成立時站台，展現團結氣勢；民進黨盼以全黨上下一致的團結氣勢，力抗因權位分贓而無法整合的藍白陣營。

潘孟安今天也說，藍白合歹戲拖棚，他認為11月開始，選戰會熱起來，進入選戰深水區。對於藍白今天政黨協商後發表四點聲明，他說是「沒有共識的共識」。

至於藍白聲明中提到，總統應赴立法院進行國情報告，潘孟安說，總統到國會，必須尊重憲法，這一點賴清德並不排斥，前總統陳水扁跟馬英九都願意進行國情咨文，當時爭議只是國情咨文完畢是否離席，還是要詢答，朝野吵不停，賴清德尊重體制，也尊重國會。

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