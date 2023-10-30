快訊

外資大賣、股價探低 鴻海呼籲：外界對營運應有信心

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

GD王牌律師出手了！ 二次聲明「沒吸毒」：自願到案以證清白

蔡英文11月4日新北挺賴清德 潘孟安：藍白歹戲拖棚

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）今天與媒體茶敘。記者丘采薇／攝影
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）今天與媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

2024大選進入倒數70餘日，民進黨總統參選人賴清德進入下一階段陸戰規畫，除了最近與各地立委參選人成立聯合競選總部，也將於11月4日在板橋成立新北市競選總部時，和蔡英文總統及行政院前院長蘇貞昌合體，這也是蔡蘇首度一起為賴清德站台。

賴清德競選總幹事潘孟安今天表示，除了前段時間成立的信賴台灣之友會、百工百業團體等後援會陸續成立，賴清德也提出所有總統參選人中最完整的「國家希望工程」國政願景，在選戰進入衝刺階段之後，賴清德也開始和各地立委參選人成立聯合競選總部，協助輔選。11月後，則是賴清德各地的競總成立，他也感受到選戰愈來愈熱。

潘孟安說，賴清德的輔選行程自9月開始，便是每個周末滿檔，甚至有一天超過11個以上的鐵人行程，目標就是要全力衝刺，力拚總統勝選與國會過半。

潘孟安表示，11月4日規畫邀請蔡總統、蘇貞昌在新北市競總成立時站台，展現團結氣勢；民進黨盼以全黨上下一致的團結氣勢，力抗因權位分贓而無法整合的藍白陣營。

潘孟安今天也說，藍白合歹戲拖棚，他認為11月開始，選戰會熱起來，進入選戰深水區。對於藍白今天政黨協商後發表四點聲明，他說是「沒有共識的共識」。

至於藍白聲明中提到，總統應赴立法院進行國情報告，潘孟安說，總統到國會，必須尊重憲法，這一點賴清德並不排斥，前總統陳水扁跟馬英九都願意進行國情咨文，當時爭議只是國情咨文完畢是否離席，還是要詢答，朝野吵不停，賴清德尊重體制，也尊重國會。

賴清德 潘孟安

延伸閱讀

柯文哲問賴清德老家拆了沒 民進黨：跟柯家新違建不同

賴清德演講遇學生質疑回答「得過且過」 稱88槍擊案始作俑者非民進黨

ETtoday新民調／54.0%認為賴清德當選會使兩岸關係緊張

2024倒數 年輕人抗中保台免疫?她分析賴清德盤勢少這個

相關新聞

蔡英文11月4日新北挺賴清德 潘孟安：藍白歹戲拖棚

2024大選進入倒數70餘日，民進黨總統參選人賴清德進入下一階段陸戰規畫，除了最近與各地立委參選人成立聯合競選總部，也將...

潛艦紛擾難落幕 海軍複雜糾葛不是政論口水就能理清

國造潛艦（IDS）海鯤號引發的「賣台」、「洩密」口水，雖已非媒體熱點，但相關耳語仍持續流傳。台灣政界或媒體界習於敵我二分，往往根據事件關係人的藍綠屬性，似乎天下之惡盡皆歸某一方，其對手就是忠良之士。以潛艦風波而言，海軍前顧問郭璽抨擊國民黨立委馬文君，霎時成為綠營當紅炸子雞，創下一天受邀11個政論節目的紀錄；反之，「戰鬥藍」召集人趙少康喊話恢復特偵組，調查主導潛艦建造的前參謀總長黃曙光。一時之間，曾經參與或聞問潛艦案的人士，每個都被貼上政黨標籤。然而事實上，這些人之間的關係，絕非向來誓不兩立，更遠比政論節目所宣稱的還要複雜。

藍批新南向政策失敗 綠：健康脫鉤中國經濟

國民黨立法院黨團今天質疑新南向政策失敗；民進黨團回應，台灣對於新南向國家的進出口貿易量都大幅增加，也透過新南向政策，讓經...

【重磅快評】包圍政治提款機 警方屈從政治風向？

新竹市府28日舉辦萬聖節遊行活動，陣中有人扮成「新政治提款機」諷刺市長高虹安，卻遭8名畫臉譜的男子包圍，還做出噴菸等挑釁...

【重磅快評】官員腦袋像滷蛋 離人民愈來愈遙遠

萬物齊漲，百姓苦哈哈。國民黨立委羅明才今天在立法院質詢，現在的便當不僅滷蛋從一顆變半顆，就連排骨也愈來愈薄；主計長朱澤民...

陳菊：台灣同性婚姻合法化 對日韓泰具引領效果

人權會主委陳菊今天說，台灣在2019年通過同性婚姻合法化，對於日本、南韓、泰國等亞洲國家，絕對具有引領效果，台灣在亞洲人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。