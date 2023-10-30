【重磅快評】包圍政治提款機 警方屈從政治風向？

新竹市府28日舉辦萬聖節遊行活動，陣中有人扮成「新政治提款機」諷刺市長高虹安，卻遭8名畫臉譜的男子包圍，還做出噴菸等挑釁動作。警方在場蒐證，後來將其中1名吸菸男子函請市府裁罰。事件引發熱議，警方今天又把全案移送檢方偵辦，雖說是佛系作為之後的「補救」，但該補救的恐怕是員警的執法教育。

警方執法常有過猶不及的毛病，和「新政治提款機」成明顯對照的是機車騎士比中指事件。28日一名機車騎士不耐久候總統車隊，伸手對著車隊比出中指，結果遭警方叫到路邊「喝斥」一番。外界關注此事，認為警方管太多，還管到民眾的言論自由。總統府清楚警方這回太超過，趕緊出來緩頰，為交管造成不便道歉，盼民眾諒解，也慰勉警察辛勞。

嘲諷新竹市長高虹安的「新政治提款機」在街頭出現已有一段時日，在新竹市前晚萬聖節大遊行之前，臉書粉絲專頁「新竹市新政治」就發文預告，要在萬聖節活動上發糖果，擺明這本來就是一場十足的政治操作。

當天現場有民眾戴上前新竹市長林智堅臉譜在新政治提款機旁舉手拍照，但也有人朝提款機喊「丟臉、走開」或拉布條抗議，並喊「請不要用報復的心態，毀掉孩子期待的活動」，其實這個活動已然變調。

這也說明，為何在8名臉譜男圍住提款機，不停抽菸、嚼檳榔之際，民進黨籍的市議員楊玲宜、陳建名及綠黨市議員劉崇顯等人可以適時上前「護送」，讓新政治提款機得以前進。

警方在不同政治力介入之下，現場處理進退失據。吸菸男子稱看不慣新政治提款機，於是與友人畫上臉譜自發性來包圍；而「新政治提款機」裝扮者也表示不提告，不需警方介入處理。在這情況下，警方不敢強勢排除8名臉譜的「包圍」，最後也能全程蒐證，並把一名吸菸男子函送裁罰。

但此事引發綠營反彈，民進黨新竹市立委參選人林志潔也說阻擋行為已涉犯強制罪，警方在場而沒有作為是不對的。民眾黨總統參選人柯文哲也加入戰局，說「有時候你先去罵人家，然後人家回罵你；你說人家欺負你，為什麼一開始要用攻擊性的行為？」，民眾黨議員更說「真正要譴責的是製作新政治提款機的幕後人」。

政治對立升高，逼著新竹警方改變先前的佛系態度，今天表示警方檢視現場的蒐證影像，立即查辦8名臉譜男是否涉嫌強制罪，並將全案報請新竹地方檢察署偵辦。

看來這起事件一時難以落幕，但警方先軟後硬已自失立場，如果之前蒐證、函送裁罰的作法是正確的，怎麼才過兩天就說檢視影像要函送8人法辦強制罪？難道在場目睹不如蒐證影像？如果當天確有涉嫌強制罪，怎又不依現行犯來逮捕法辦？警方屈從政治風向，這又是一次負面的示範。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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