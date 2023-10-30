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蔡英文：台灣不會缺席太空產業發展 歡迎各國業者來台

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右）上午出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（右）上午出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」。記者蘇健忠／攝影

蔡英文總統今天出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」，她表示，政府積極為台灣建構良好的太空發展環境，預算、法制、基礎設施，都已經逐步到位；太空產業的發展，台灣不會缺席，也歡迎世界各國的業者和專家來到台灣，共同打造更完整的太空產業鏈。

蔡總統說，這個月，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者衛星」已經成功升空，這是台灣航太產業的一大步，也是對全球氣象觀測及科學研究做出的貢獻。而在今天，第一屆「台灣太空國際年會」也開幕了，這是台灣在太空領域最大規模的國際盛事，除了有來自超過15個國家的專家學者，也有產業界的加入，展現各界對太空領域的重視。

蔡總統表示，太空領域需要當前最尖端的科技技術，「獵風者衛星」已經證明台灣不僅有半導體、精密製造的優勢，更有能力進軍全球太空產業。因此，政府也積極為台灣建構良好的太空發展環境，像是頒布「太空發展法」，並將國家太空中心升格為行政法人。

蔡總統說，「太空三期計畫」也從2019年開始，在10年內投入約新台幣250億元。現在，更加碼超過400億元，要投入低軌通訊衛星的研製、規畫國家發射場以及人才的培育。太空科技產業也納入政府大力推動的「六大核心戰略產業」，透過設立國家重點領域研究學院，延攬產業所需的人才，持續強化政府和民間的公私協力，接軌國際最先進的研究和技術。

蔡總統說，2017年，「福衛五號」升空，見證台灣有自主研發太空衛星的能力。2019年，「福衛七號」6枚衛星升空，展現台灣的太空科技。現在，獵風者衛星的升空入軌，則是讓世界看見台灣實現大型科研系統運作的能力。

蔡總統表示，台灣在太空產業的發展上，預算、法制、基礎設施，都已經逐步到位，產業的相關產值也超過2000億元，預計到2025年會增加至少800億元，達到將近3,000億元，相當100億美元。

蔡總統也說，她也要藉這個機會，向來自全球的朋友們說，太空產業的發展，台灣不會缺席。也歡迎世界各國的業者和專家來到台灣，共同打造更完整的太空產業鏈。相信這場年會將帶來更多的合作交流，非常感謝各位貴賓今天共襄盛舉，也祝福大會圓滿順利。

蔡英文總統（中）上午出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（中）上午出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」。記者蘇健忠／攝影

太空 蔡英文 半導體

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