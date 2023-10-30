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福爾摩沙俱樂部訪問團訪台 擬拜會立法院長游錫堃

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
由聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與貝里斯等4個友邦的7位部長及國會議員所組成的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club, FC）訪問團，30日訪台。圖／本報資料照片
由聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與貝里斯等4個友邦的7位部長及國會議員所組成的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club, FC）訪問團，30日訪台。圖／本報資料照片

由聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞與貝里斯等4個友邦的7位部長及國會議員所組成的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club, FC）訪問團，30日訪台，外交部表示誠摯歡迎。

「福爾摩沙俱樂部」訪問團應我國政府邀請於10月30日至11月3日訪問台灣。外交部指出，訪團在台期間將拜會立法院長游錫堃、環境部、財團法人國際合作發展基金會，並接受外交部常務次長陳立國款宴。此外，訪團也將參訪國立故宮博物院、台北101大樓、台電電幻1號所及孔廟等經建文化設施，深入認識台灣各領域發展現況與風土民情。

外交部表示，拉美及加海地區「福爾摩沙俱樂部」自2019年成立以來，不斷在國際社會為台灣發聲，包括支持我國參加世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，充分展現該地區友邦及理念相近國家對台灣的堅定支持，不僅已成為凝聚拉美及加海地區友我力量的重要平台，也是台灣在國際場域的堅實後盾。

外交部 海地

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