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民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

要客機不要戰機 侯友宜批政策的錯誤造成觀光「慘」業

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）中午與國民黨主席朱立倫（左）一起出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎。侯致詞時表示要客機、不要戰機。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）中午與國民黨主席朱立倫（左）一起出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎。侯致詞時表示要客機、不要戰機。記者蘇健忠／攝影

國民黨總統參選人侯友宜中午與國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安一起出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎、爭相上前握手合影。會前受訪針對總統人選產生方式，柯文哲說應該等到侯友宜在場才能談妥，遭綠營直指侯友宜「被朱立倫賣了」。對此侯友宜笑說「朱立倫不是在這嗎」，強調自己在總統大選、藍白合作達成政黨輪替這一局，「我不會缺席。」

侯友宜說，協商會前、會後都跟朱立倫保持聯繫，兩人都有共同目標，希望政黨合作、全心全力政黨輪替。針對台灣旅行團近日在新疆發生車禍，造成一死三傷，外界將矛頭指向民進黨政府遲未解除台灣組團赴大陸旅遊的「禁團令」，導致旅客只能私下組團，無法獲得保障。侯友宜重批，政策的錯誤，才造成我國觀光「慘」業。

侯友宜指出，因為兩岸一直沒有辦法交流溝通，在地緣政治上，大家非常擔心有事情會發生，相對的很多陸客跟國際觀光客也遞減，目前1到9月份，只來了436萬人次的觀光人數。當中陸客從原本疫情前約240萬人次，如今降到只有15萬人次，疫情後的台灣國際遊客恢復不到一半，比鄰近的國家恢復7成甚至7成5還少很多。

國民黨總統參選人侯友宜（中）中午與國民黨主席朱立倫（左）、台北市長蔣萬安（右）一起出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎，一起高喊凍蒜。侯友宜致詞指出，因為兩岸一直沒有辦法交流溝通，相對的很多陸客跟國際觀光客也遞減，目前1到9月份，只來了436萬人次的觀光人數。當中陸客從原本疫情前約240萬人次，如今降到只有15萬人次，疫情後的台灣國際遊客恢復不到一半，比鄰近的國家恢復7成甚至7成5還少很多。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）中午與國民黨主席朱立倫（左）、台北市長蔣萬安（右）一起出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎，一起高喊凍蒜。侯友宜致詞指出，因為兩岸一直沒有辦法交流溝通，相對的很多陸客跟國際觀光客也遞減，目前1到9月份，只來了436萬人次的觀光人數。當中陸客從原本疫情前約240萬人次，如今降到只有15萬人次，疫情後的台灣國際遊客恢復不到一半，比鄰近的國家恢復7成甚至7成5還少很多。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）中午出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎、爭相上前握手合影。記者蘇健忠／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）中午出席台灣觀光產業現在與未來聯誼餐會，受到與會民眾熱情歡迎、爭相上前握手合影。記者蘇健忠／攝影

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