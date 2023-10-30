快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

影／只有李建昌做得到 視察大巨蛋要徐巧芯、許淑華搭擋試投

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
同為松山信義立委參選人的國民黨議員徐巧芯、民進黨議員許淑華尷尬同場大巨蛋視察。記者林麗玉／攝影
同為松山信義立委參選人的國民黨議員徐巧芯、民進黨議員許淑華尷尬同場大巨蛋視察。記者林麗玉／攝影

台北市議會教委會今天視察大巨蛋，同為松山信義立委參選人的國民黨議員徐巧芯、民進黨議員許淑華尷尬同場，一開始兩人各自聚焦關注的場地問題，原本零互動，不過到牛棚視察時，召集人李建昌竟哪壺不開提哪壺，要徐巧芯、許淑華搭擋試投，讓一旁的議員陳宥丞高喊佩服，「這只有Uncle（李建昌）做得到...」。

甚至李建昌也妙回「對對對，棒球是跨黨派的運動」，在場所有人大笑。

松信選區立委選戰打得火熱，尤其徐巧芯、許淑華的雙姝之爭激烈，資深議員李建昌要兩人搭擋試投，讓所有在場議員大喊佩服。由於畫面實在太經典，加上不知道會發生什麼事，民進黨議員王閔生忙喊「等一下、等一下」，幫忙讓媒體先退到另一邊，以免被波及。

結果要開始試投前，當捕手的徐巧芯還向許淑華喊話「不要把我的臉打花了...」，許淑華一投，直接略過徐巧芯，而是投給後面的李建昌，徐則說「這是丟捧花的概念...」？

難得雙姝投接合作，李建昌還要兩人「合一下，我看妳們修養到哪裡？」徐巧芯則笑回「修養到哪裡？沒有修養啊」。

2024選舉 2024立委選舉 徐巧芯 許淑華 李建昌 2024北北基立委

延伸閱讀

鄭文燦駁飯店影片「遭剪接」 徐巧芯：建請檢警查明

綠委趙天麟爆外遇 徐巧芯留酸言引千名網友讚

點名多位不倫綠營 徐巧芯開酸趙天麟：「親」中是生活

寄潛艦國造檢舉信給徐巧芯？李眉蓁本尊：我被冒名啦

相關新聞

邱顯智批柯文哲「36萬中選1選到徐春鶯」 是汙名化中配

民眾黨下月將公布不分區立委名單，外傳陸籍配偶徐春鶯位列其中，時代力量立委邱顯智今天說，徐春鶯長期參與中國統戰活動，支持中...

只有李建昌做得到 視察大巨蛋要徐巧芯、許淑華搭擋試投

台北市議會教委會今天視察大巨蛋，同為松山信義立委參選人的國民黨議員徐巧芯、民進黨議員許淑華尷尬同場，一開始兩人各自聚焦關...

侯友宜出席觀光業者餐敘開觀光支票 陸客陸生優先開放

觀光公會今席開600桌舉辦餐會，全台動員數千名業者與會，力挺國民黨總統候選人侯友宜。侯友宜出席喊話，兩岸觀光不交流，疫後...

中共防長遭去職 國防部長邱國正：陸軍事戰略不會改變

中國大陸國防部長李尚福日前遭去職，國防部長邱國正今天指出，去職不會影響中共政策，只要中共國家戰略不變，軍事戰略就不會改變...

王婉諭：藍白合繼續上演新劇碼 決議看似具體實則空洞

藍白整合進入政黨協商階段，首場黨對黨會議今天登場，時代力量黨主席王婉諭說，吵了好幾個星期的藍白合，終於談了一些議題合作，...

雲林議長黃凱上任 泛藍議員：明年大選有助藍軍團結

雲林縣議會今天進行議長補選，由無黨籍黃凱以過半32票當選，議會不分藍綠都希望他能善盡領導能力，帶領大家監督縣政推動，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。