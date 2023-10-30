影／只有李建昌做得到 視察大巨蛋要徐巧芯、許淑華搭擋試投

台北市議會教委會今天視察大巨蛋，同為松山信義立委參選人的國民黨議員徐巧芯、民進黨議員許淑華尷尬同場，一開始兩人各自聚焦關注的場地問題，原本零互動，不過到牛棚視察時，召集人李建昌竟哪壺不開提哪壺，要徐巧芯、許淑華搭擋試投，讓一旁的議員陳宥丞高喊佩服，「這只有Uncle（李建昌）做得到...」。

甚至李建昌也妙回「對對對，棒球是跨黨派的運動」，在場所有人大笑。

松信選區立委選戰打得火熱，尤其徐巧芯、許淑華的雙姝之爭激烈，資深議員李建昌要兩人搭擋試投，讓所有在場議員大喊佩服。由於畫面實在太經典，加上不知道會發生什麼事，民進黨議員王閔生忙喊「等一下、等一下」，幫忙讓媒體先退到另一邊，以免被波及。

結果要開始試投前，當捕手的徐巧芯還向許淑華喊話「不要把我的臉打花了...」，許淑華一投，直接略過徐巧芯，而是投給後面的李建昌，徐則說「這是丟捧花的概念...」？

難得雙姝投接合作，李建昌還要兩人「合一下，我看妳們修養到哪裡？」徐巧芯則笑回「修養到哪裡？沒有修養啊」。

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