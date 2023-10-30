王婉諭：藍白合繼續上演新劇碼 決議看似具體實則空洞
藍白整合進入政黨協商階段，首場黨對黨會議今天登場，時代力量黨主席王婉諭說，吵了好幾個星期的藍白合，終於談了一些議題合作，然而決議看似具體，實則空洞，基本上有說跟沒說一樣，大家關心的居住正義、交通平權、司法改革，一點都沒有被提到。
王婉諭在臉書發文表示，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲的一身藍白西裝，兩位在野黨主席讓「藍白合」又繼續上演新戲碼，值得慶幸的是吵了好幾個星期的藍白合，終於談了一些議題合作，然而遺憾的是決議看似具體，實則空洞。
王婉諭指出，除了「對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話」，還有能源方面堅持「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」，其他重大改革議題通通「待召開國是會議繼續討論」，基本上有說跟沒說一樣。
王婉諭說，大家關心的居住正義、交通平權、司法改革，一點都沒被提到，這樣的合作，到底會為台灣人民的生活帶來什麼好的改變，至今沒有人知道，作為始終站在人民這一邊的在野黨主席，她想要提出具體請教。
王婉諭表示，請問未來將在國會合作的藍、白兩黨，對於安樂死、囤房稅、空屋稅、交通基本法、揭弊者保護法、基本工資法、兩岸協議監督條例、不法關說、宗教法人納管、集會遊行惡法等，這些對台灣年輕人、對台灣未來至關重要的法案，他們的態度是什麼。
王婉諭強調，這些問題時代力量已經問了8年，民進黨沒有回應，同樣的問題想要請問藍白兩黨，是否共同支持通過這些法案，或者是有具體動作，如果兩位主席無法回應，這樣的合作是為了台灣，還是為了自己，相信選民都看得很清楚。
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