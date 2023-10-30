【即時短評】雲林議長換人 新龍頭藍綠交好 立委選情埋伏筆

雲林縣議長選舉今天塵埃落定，無黨籍4屆資深議員黃凱順利坐上議長寶座，對於議會「藍大於綠」的生態，結果並不令人意外，行事風格一向低調的黃凱，雖是無黨籍卻被視為親藍，但從政以來橫跨藍綠，更號召12名議員成立「民意聯盟」，是議會僅次於「誠信聯盟」的第2大黨團；眼看大選在即，國民黨再失去1席議長，是否衝擊雲林2024選情，引發關注。

黃凱從政10餘年，是地方聞人黃村的胞弟，2010年以政治素人首度參選即高票當選雲林第3選區議員，一路走來以服務及公益為目標，鮮少介入政治紛爭，一步一腳印累積個人的政治能量，去年再以高票4連霸，展現政治實力。

黃凱無派系背景，行事沉穩、廣結善緣，和藍綠交好，尤其與雲林最大政治勢力的前縣長張榮味家族也維持良好關係，一向被視為親藍，他更號召議員組成第2大黨團，使他政治地位扶搖直上，上屆就有意問鼎議長，與國民黨時任議長沈宗隆協商後，年輕的他決定讓賢，再支持沈連任議長。

沈宗隆當上本屆議長沒多久即因官司纏身提前辭職，並以「回報」之心支持黃凱，在取得泛藍陣營一致認同，黃凱終能坐上龍頭寶座，這場議長選舉的單純化，連綠營也沒太大反彈；黃凱幾年前還曾一度站上民進黨選舉造勢場子，引人注目，也展現他跨越藍綠的政治柔軟度，如今在天時、人和之下，一向被認為「不沾鍋」的他，再次登上個人政治高峰。

眼看總統和國會選舉將屆，雲林議會龍頭換人，國民黨失去1席議長，對總統大選可能帶來什麼影響？政壇人士說，議會共43席議員，無黨籍多達21席，4個黨團中除了民進黨團10席，其他3個黨團均屬泛藍並與張家交好，一般認為議長換人對總統大選的影響不大。

議長在地方政治常扮演關鍵角色，雲林縣長張麗善屬於國民黨系統，民進黨則包下山、海線兩席立委，藍綠在雲林各有優劣勢；國民黨山海線分別推出新人邱良閱、丁學忠挑戰民進黨老將劉建國、蘇治芬，外界認為對新人將是一場苦戰，而黃凱當選議長有助於藍軍整合、團結。不過，議會生態原本就偏藍，國民黨表面上失去1席議長，落入無黨籍手中，但就整體選戰結構來看變動並不大，立委選戰輸贏重心仍繫於張家和民進黨的交鋒，藍綠仍待一番廝殺。

無黨籍雲林縣議員黃凱（右）今天順利當選議長，成為議會新龍頭，國民黨團總召李明哲（左）給予祝賀。記者陳雅玲／攝影 無黨籍雲林縣議員黃凱今天順利當選議長，成為議會新龍頭。記者陳雅玲／攝影

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