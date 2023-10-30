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ET最新民調／54.0%認為賴清德當選會使兩岸關係緊張

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
反擊巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯的突擊，以色列10月8日繼續反擊，空襲加薩走廊。（美聯社）
反擊巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯的突擊，以色列10月8日繼續反擊，空襲加薩走廊。（美聯社）

烏俄戰爭、以巴衝突相繼而來，ETtoday新聞雲今公布最新民調，有65.9%受訪者表示擔心台海兩岸發生戰爭，認同2024總統大選是戰爭與和平選擇的受訪者有63.9%，54.0%受訪者認為民進黨總統參選人賴清德當選會使兩岸關係更緊張。

ETtoday新聞雲最新民調「當選總統會使兩岸關係更緊張的候選人」，有超過五成的受訪者認為是賴清德，8.9%認為是國民黨總統參選人侯友宜，8.4%認為是民眾黨總統參選人柯文哲，不知道或沒意見的28.7%。

10月7日巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊越境突襲以色列，引發以色列報復行動，目前死傷上萬人；ETtoday新聞雲民調，79.2%受訪者表示清楚知道以巴衝突的發生，19.0%受訪者表示不清楚。

ETtoday新聞雲民調指出，表示不擔心台海兩岸發生戰爭的受訪者有30.9%，不知道或沒意見的3.3%。不認同2024總統大選是戰爭與和平選擇的受訪者有31.5%，不知道或沒意見的有4.6%。

這份民調調查時間為10月27日至10月28日，有效樣本1241份，以手機簡訊方式通知，進行網路問卷調查。

ETtoday新聞雲今公布最新民調，超過五成受訪者認為民進黨總統參選人賴清德當選會使兩岸關係緊張 。圖/擷取自ETtoday新聞雲網頁
ETtoday新聞雲今公布最新民調，超過五成受訪者認為民進黨總統參選人賴清德當選會使兩岸關係緊張 。圖/擷取自ETtoday新聞雲網頁
ETtoday新聞雲今公布最新民調。圖/擷取自ETtoday新聞雲網頁
ETtoday新聞雲今公布最新民調。圖/擷取自ETtoday新聞雲網頁

2024選舉 2024總統選舉

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