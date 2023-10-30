ET最新民調／54.0%認為賴清德當選會使兩岸關係緊張
烏俄戰爭、以巴衝突相繼而來，ETtoday新聞雲今公布最新民調，有65.9%受訪者表示擔心台海兩岸發生戰爭，認同2024總統大選是戰爭與和平選擇的受訪者有63.9%，54.0%受訪者認為民進黨總統參選人賴清德當選會使兩岸關係更緊張。
ETtoday新聞雲最新民調「當選總統會使兩岸關係更緊張的候選人」，有超過五成的受訪者認為是賴清德，8.9%認為是國民黨總統參選人侯友宜，8.4%認為是民眾黨總統參選人柯文哲，不知道或沒意見的28.7%。
10月7日巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊越境突襲以色列，引發以色列報復行動，目前死傷上萬人；ETtoday新聞雲民調，79.2%受訪者表示清楚知道以巴衝突的發生，19.0%受訪者表示不清楚。
ETtoday新聞雲民調指出，表示不擔心台海兩岸發生戰爭的受訪者有30.9%，不知道或沒意見的3.3%。不認同2024總統大選是戰爭與和平選擇的受訪者有31.5%，不知道或沒意見的有4.6%。
這份民調調查時間為10月27日至10月28日，有效樣本1241份，以手機簡訊方式通知，進行網路問卷調查。
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