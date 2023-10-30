影／反龍潭科學園區第三期擴建案自救會到行政院抗議
反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會，龍潭民眾老人小孩帶祖宗祠堂和學校照片前來抗議，一位陳情民眾拉著褲頭表示，因為擔心害怕瘦了20公斤，小朋友也拿著學校的照片呼喊不要拆學校，政治大學地政學系教授徐世榮帶領住民拍桌丟紙雞蛋並掀桌抗議。
居民表示，新竹科學園區管理局的「龍潭科學園區第三期擴建案」，除採強制手段剝奪人民土地等財產權外，同時侵害人民生存權、工作權、強制迫遷、適足居住權等人權保障，已過度侵害人民憲法及兩公約所保障之人權。至今竹科仍未說明其公開資料，包括「半導體產業需要積體電路2奈米（暨以下）先進研發與先期量產之基地」的計畫內容，以及在興辦事業計畫完全欠缺，且完全沒有進行利益衡量情況，所提出的「本計畫估計園區平均年產值約為6000~6500億元」，及預計提供約5900個工作機會結論究竟是如何計算得來，就直接進入土地收程序，舉辦「用地取得公聽會」，令人怒的是，在近期輿論鬧得沸沸揚揚時改口為儲備用地，現又說有其他廠商要進駐，這已是恣意行政，並有違行政法之法律優位、保留原則及比例原則。
更另居民惶恐的是，行政院副院長鄭文燦竟說在他擔任桃園市長期間，行政院已針對這案開過非常多次的協調會，最後才由行政院拍板定案，甚至張善政市長任期也召開了超過10次以上的會議，居民要問，這些協調會及會議有徵求過徵收範圍居民的意願嗎？民主社會可以依虚幻的擴建利益就要拍板定案進行徵收他人民宅、學校、好農地、宜居環境、深遠意義的祠堂、數個大大小小具有調節氣候、生態多樣的埤塘嗎？政府眼裡還有百姓的基本人權概念嗎？這已有違反行政法之誠信及信賴保護原則。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言