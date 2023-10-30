影／反龍潭科學園區第三期擴建案自救會到行政院抗議

反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會，龍潭民眾老人小孩帶祖宗祠堂和學校照片前來抗議，一位陳情民眾拉著褲頭表示，因為擔心害怕瘦了20公斤，小朋友也拿著學校的照片呼喊不要拆學校，政治大學地政學系教授徐世榮帶領住民拍桌丟紙雞蛋並掀桌抗議。

居民表示，新竹科學園區管理局的「龍潭科學園區第三期擴建案」，除採強制手段剝奪人民土地等財產權外，同時侵害人民生存權、工作權、強制迫遷、適足居住權等人權保障，已過度侵害人民憲法及兩公約所保障之人權。至今竹科仍未說明其公開資料，包括「半導體產業需要積體電路2奈米（暨以下）先進研發與先期量產之基地」的計畫內容，以及在興辦事業計畫完全欠缺，且完全沒有進行利益衡量情況，所提出的「本計畫估計園區平均年產值約為6000~6500億元」，及預計提供約5900個工作機會結論究竟是如何計算得來，就直接進入土地收程序，舉辦「用地取得公聽會」，令人怒的是，在近期輿論鬧得沸沸揚揚時改口為儲備用地，現又說有其他廠商要進駐，這已是恣意行政，並有違行政法之法律優位、保留原則及比例原則。

更另居民惶恐的是，行政院副院長鄭文燦竟說在他擔任桃園市長期間，行政院已針對這案開過非常多次的協調會，最後才由行政院拍板定案，甚至張善政市長任期也召開了超過10次以上的會議，居民要問，這些協調會及會議有徵求過徵收範圍居民的意願嗎？民主社會可以依虚幻的擴建利益就要拍板定案進行徵收他人民宅、學校、好農地、宜居環境、深遠意義的祠堂、數個大大小小具有調節氣候、生態多樣的埤塘嗎？政府眼裡還有百姓的基本人權概念嗎？這已有違反行政法之誠信及信賴保護原則。 反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會。記者邱德祥／攝影 反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會，居民在行政院前喊口號。記者邱德祥／攝影 反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會，民眾拍桌丟紙雞蛋抗議。記者邱德祥／攝影 反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會。記者邱德祥／攝影 反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會，居民帶著祖祠照片前來陳情。記者邱德祥／攝影 反龍潭科學園區第三期擴建案自救會今天到行政院前舉行「拒絕家園迫遷、土地掠奪，龍潭科學園區擴建計畫案違憲」記者會，民眾拍桌丟紙雞蛋並掀桌抗議。記者邱德祥／攝影

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