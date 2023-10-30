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怒批鄭文燦籲下台 自救會政院抗議促退回龍科擴建案

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
反龍潭科學園區擴建案自救會北上至行政院抗議，要求退回龍科三期擴建案，以紙團代雞蛋丟向行政院副院長鄭文燦的相片。記者邱德祥／攝影
反龍潭科學園區擴建案自救會北上至行政院抗議，要求退回龍科三期擴建案，以紙團代雞蛋丟向行政院副院長鄭文燦的相片。記者邱德祥／攝影

龍潭科學園區第三期擴建案持續延燒，自救會今至行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，抗議居民以紙團代雞蛋丟向前桃園市長、行政院副院長鄭文燦相片表達憤怒，並高喊「鄭文燦下台」等語。

台積電日前宣布將不進駐龍科第三期，不過新竹科學園區管理局表明擴建計畫並未停止。對此，反龍潭科學園區擴建案自救會今北上至行政院抗議，並舉行記者會，認為台積電宣布不進駐後，新竹科學園區管理局未說明清楚興辦事業目的，又改口說要徵收作為儲備用地，現又說有其他廠商要進駐，批評這已是恣意行政，「並有違行政法的法律優位、保留原則及比例原則。」

在場居民紛紛表示，皆是在今年7月26日舉辦公聽會之後才知道自己的土地有可能被徵收，並強調已在龍潭落地生根多年，反對剝奪人民生存、財產權作為設廠基地，影響他們的居住權，要求行政院退回擴建計畫。

受邀到場發言的時代力量立委邱顯智表示，行政程序要求政府必須提出明確的需求，結果政府完全不確定需求就要啟動徵收程序，還要驅趕居民，導致他們流離失所，情況相當的離譜。他也表示，自從台積電宣布不進駐後，他曾詢問國科會主委，現在是否還有擴建的需求，卻得到不確定的回答，只說「也許有其他的廠商會來用這塊地。」

邱顯智說，政府應該要確定需求，同時做嚴格的審查才能來進行徵收，沒想到台灣作為一個民主法治國家，竟然在還不確定有沒有這個需求的時候，就動用最後的徵收手段，這是大家所不能接受的，呼籲行政院應該撤回龍科三期擴建案。

而日前談及龍科擴建案，鄭文燦表示，桃園市政府與竹科之間有簽定代辦協議，雙方在他的市長任期內，與桃園市長張善政上任後，召開超過十次以上的會議，顯示桃市府對徵收知情，卻沒有與在地居民做溝通，引發眾怒。

抗議居民最後搬出桌子，和鄭文燦的相片，除了在相片面前拍桌，甚至翻桌，同時也拿紙團丟鄭文燦，居民一邊丟還一邊喊「鄭文燦下台」等語，宣洩怒氣。抗議居民上午結束記者會後，遂轉向監察院陳情。

反龍潭科學園區擴建案自救會北上至行政院抗議，要求退回龍科三期擴建案，並在行政院副院長鄭文燦相片前翻桌。記者邱德祥／攝影
反龍潭科學園區擴建案自救會北上至行政院抗議，要求退回龍科三期擴建案，並在行政院副院長鄭文燦相片前翻桌。記者邱德祥／攝影
反龍潭科學園區擴建案自救會北上至行政院抗議，並舉行記者會，要求退回龍科三期擴建案。記者邱德祥／攝影
反龍潭科學園區擴建案自救會北上至行政院抗議，並舉行記者會，要求退回龍科三期擴建案。記者邱德祥／攝影
聲援反龍潭科學園區擴建案自救會的徐世榮向行政院副院長鄭文燦的相片丟紙球。記者邱德祥／攝影
聲援反龍潭科學園區擴建案自救會的徐世榮向行政院副院長鄭文燦的相片丟紙球。記者邱德祥／攝影

鄭文燦 行政院

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