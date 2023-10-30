怒批鄭文燦籲下台 自救會政院抗議促退回龍科擴建案
龍潭科學園區第三期擴建案持續延燒，自救會今至行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫，抗議居民以紙團代雞蛋丟向前桃園市長、行政院副院長鄭文燦相片表達憤怒，並高喊「鄭文燦下台」等語。
台積電日前宣布將不進駐龍科第三期，不過新竹科學園區管理局表明擴建計畫並未停止。對此，反龍潭科學園區擴建案自救會今北上至行政院抗議，並舉行記者會，認為台積電宣布不進駐後，新竹科學園區管理局未說明清楚興辦事業目的，又改口說要徵收作為儲備用地，現又說有其他廠商要進駐，批評這已是恣意行政，「並有違行政法的法律優位、保留原則及比例原則。」
在場居民紛紛表示，皆是在今年7月26日舉辦公聽會之後才知道自己的土地有可能被徵收，並強調已在龍潭落地生根多年，反對剝奪人民生存、財產權作為設廠基地，影響他們的居住權，要求行政院退回擴建計畫。
受邀到場發言的時代力量立委邱顯智表示，行政程序要求政府必須提出明確的需求，結果政府完全不確定需求就要啟動徵收程序，還要驅趕居民，導致他們流離失所，情況相當的離譜。他也表示，自從台積電宣布不進駐後，他曾詢問國科會主委，現在是否還有擴建的需求，卻得到不確定的回答，只說「也許有其他的廠商會來用這塊地。」
邱顯智說，政府應該要確定需求，同時做嚴格的審查才能來進行徵收，沒想到台灣作為一個民主法治國家，竟然在還不確定有沒有這個需求的時候，就動用最後的徵收手段，這是大家所不能接受的，呼籲行政院應該撤回龍科三期擴建案。
而日前談及龍科擴建案，鄭文燦表示，桃園市政府與竹科之間有簽定代辦協議，雙方在他的市長任期內，與桃園市長張善政上任後，召開超過十次以上的會議，顯示桃市府對徵收知情，卻沒有與在地居民做溝通，引發眾怒。
抗議居民最後搬出桌子，和鄭文燦的相片，除了在相片面前拍桌，甚至翻桌，同時也拿紙團丟鄭文燦，居民一邊丟還一邊喊「鄭文燦下台」等語，宣洩怒氣。抗議居民上午結束記者會後，遂轉向監察院陳情。
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