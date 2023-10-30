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雲林縣補選議長 無黨籍黃凱當選、民進黨一票未跑
雲林縣議會前議長沈宗隆因涉案13日請辭議長，議會依法今天進行第20屆議長補選暨宣誓就職典禮，民意聯盟政團總召黃凱以過半32票當選議長，黃凱表示，未來會不分藍綠帶領議會，傾聽百姓的聲音，一起為民眾發聲。
雲林縣議會今天進行議長補選，原有議員43席，其中蕭慧敏因涉及賄選於10月19日停權，因此僅42席議員參與選舉，除民進黨10席議員各自投給自己，其餘32席議員均投給黃凱。
黃凱表示，未來會不分黨派、不分藍綠，共創雲林大進步，強而有力監督縣政，只要對雲林縣民有利的政策一定會大力支持，並嚴格把關，也希望縣府能傾聽議會民代傳達人民的聲音。
雲林縣長張麗善表示，恭喜黃凱受到多數議員的支持順利當選，希望黃凱秉持以往非常理性地監督縣政及預算，希望未來在黃凱議長的帶領，議會能夠給縣府很多的支持。
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