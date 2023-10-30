雲林縣補選議長 無黨籍黃凱當選、民進黨一票未跑

綜合各項民調顯示，有六成至六成五的民眾希望下架民進黨，促成政黨輪替。國民黨為國內最大在野黨，曾有執政經驗，數十年前主政期間締造台灣經濟奇蹟，在蔣經國、孫運璿等人一手策畫下，打下如今被稱為「護國神山」台積電的基石。然而，時至今日，儘管有多數人不滿民進黨執政，為何國民黨無法聚攏民意，獨占鰲頭，淪落得向其他在野勢力求得合作機會？

2023-10-30 08:00