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台積電龍科三期爆徵地風波 陳建仁:報院前做好民間溝通
反龍科三期自救會今天前往政院陳情，抗議即使台積電退出，政府仍要徵收土地。行政院長陳建仁今天出席2023年台灣科普環島列車開幕式，接受媒體聯訪時表示，已請國科會等相關單位繼續和地方政府、民眾溝通。他指出，半導體產業是台灣的護國神山，但在支持半導體產業蓬勃發展的過程中，包括園區的選定，政府都會跟民間保持良好溝通。
陳建仁表示，半導體產業是台灣的護國神山，對於半導體產業的支持，國科會和政府一直極力協助，包括用地、用電、用水，以及人才的部分，希望協助半導體產業能夠蓬勃發展。而在半導體產業要蓬勃發展的過程當中，包括園區的選定，政府都會跟民間的團體來做很好的溝通。他相信未來龍科三期的計畫，報院之前一定會跟民眾以及民間團體來做更好的溝通。
陳建仁表示，尊重廠商的選址設廠，也希望地方政府還有民眾，以一起幫助科技產業不斷地蓬勃發展為目標。希望大家一起來努力，使台灣能夠成為一個高科技產業蓬勃發展的好地方。
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