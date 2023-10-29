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【即時短評】柯文哲不懂國民黨，更不懂郭台銘

聯合報／ 記者李光儀

「藍白合」將在明天進入「政黨協商」階段。民眾黨主席柯文哲說，「如果沒共識，就談到有共識為止」，看起來誠意十足。不過，現在最大的問題是，國民黨設定的「政黨協商」和柯文哲想的，顯然不一樣。而直到昨天，柯文哲還在大談藍白合作「沒有必要把郭董排除在外」。不論柯文哲這麼說的動機是什麼，只能說柯文哲這麼說，既不懂國民黨，也不懂郭台銘

國民黨設定的藍白合「政黨協商階段」，其實是已經不再討論有什麼「公平可行機制產生共同總統候選人」的，換句話說，就是沒有開放式民主初選，也沒有民調，能否共推候選人、推出怎樣的組合，就是黨對黨談判決定，能成就成，不能成就「兄弟登山，各自努力」。

儘管柯文哲已經在「印在同一張選票上」讓步，不再堅持「輸的推薦副手」，但無論是侯友宜或者柯文哲，只透過「協商」就擔任對方副手，顯然是彼此都不可能接受的。而國民黨看起來又已經做好了「各選各」的準備，那麼擺在柯文哲面前的選擇就變得非常艱鉅：首先，就必須說服國民黨，能夠回到「民調決定」的選項。

或許是為了提高自己手上的籌碼，也或許是為了作為藍白合不成的備案，對於藍白合，柯文哲始終強調「郭台銘的角色」。昨天甚至表示，郭台銘在民調上有10%的實力，選舉時1%、2%都要爭取，所以不應該一開始就把郭董排擠在外。

柯文哲的說法或許有幾分道理，但卻忽略了一個顯而易見的事實：郭台銘的「連署參選」，是在打破對國民黨承諾的情況下進行的。因此對國民黨而言，藍白合不納入郭台銘，一來是基於支持者的情感考量，二來是基於選舉的理性考量：對國民黨而言，郭台銘是不可信的、無法預測的，在此情況下，要如何將郭台銘「納入整合」？

因此柯文哲的說法，看在國民黨和侯友宜的眼中，並不會解讀成是要「擴大支持」，而只是要「吃國民黨豆腐」、「用郭台銘墊高自己」而已。說得更白話一點，對國民黨來說，柯文哲不斷強調還要和郭合作，就相當兩人論及婚嫁前夕，其中一方還說不排除曾詐騙其中一方的渣男結婚，國民黨怎麼可能會相信？

而柯文哲同樣不懂郭台銘的是：郭台銘的目標是總統，就算柯郭合作，郭台銘會願意屈居副手或其他職位嗎？儘管他願意屈居副手或其他職位，柯文哲又如何確保郭台銘不會出爾反爾--無論這著出爾反爾，是出現在提名前、提名後，或者選舉前、選舉後？

柯文哲 郭台銘 國民黨

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