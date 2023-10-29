選前喊台獨選時不喊 侯友宜批賴清德騙人民：讓國家兵凶戰危
國民黨總統參選人侯友宜今到台中輔選，中午參與黃埔建軍、百年建校活動；侯友宜痛批賴清德，選前喊台獨、選舉不敢喊，欺騙人民，只會讓國家面臨「兵凶戰危」，侯更強調，沒有中華民國憲法、就沒有中華民國，未來若當選總統，行憲紀念日這天全國放假，讓大家記得這重要日子；在跟現場民眾高喊「中華民國萬歲」，現場慷慨激昂。
侯友宜開場表示，今天軍公教警消齊聚一堂，是感謝為了共同的校長、先總統蔣公136歲冥誕，及榮民節榮譽，此刻正事中華民國「危急存亡」之秋，他站出來守護中華民國，反對台獨。侯更提到，他任警大校長時，蔣公銅像有支配劍，刻著「天下為公」，就是要為天下，盡一己之力。
侯友宜也痛批民進黨總統參選人賴清德，選前講台獨，選舉不敢講，不僅是欺騙、傷害中華民國，更讓國家瀕臨兵凶戰危，如今政府不照顧軍公教，未來他當選，一定修改退撫法，還給軍公教警消公平正義。
侯友宜表示，他父親曾任海軍，效忠中華民國到最後一刻，國家頒發一張榮民證。侯父僅說，「榮民證代表曾用生命保衛中華民國，是榮譽、更證明他愛中華民國」；他會和父親一樣，守護國家，「明年黃埔建軍、建校百年，一定會以總統身分和所有人再聚一堂，共創黃埔精神。」
黃埔建軍、百年建校活動今中午在台中烏日舉行，現場逾4千名軍公教人員齊聚，除侯友宜外，立委吳斯懷、國民黨台中立委參選人廖偉翔、林家興、江啟臣、民眾黨立委參選人蔡壁如皆應邀出席。前高雄市長韓國瑜也接到邀約，主辦方更將他的位置與侯併座，但直至中午12時，皆未見韓出席，侯、韓未碰面。
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