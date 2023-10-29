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蔡總統車隊交管被騎士比中指 總統府：盼民眾諒解

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
王姓騎士對總統車隊比中指。圖／取自「社會事新聞影音」
王姓騎士對總統車隊比中指。圖／取自「社會事新聞影音」

蔡英文總統車隊昨天下午行經台北市光復北路與民權東路口，警方在路口交通管制時間約2分30秒，56歲王姓機車騎士不耐久候對車隊比中指，當場遭員警制止，經口頭告誡讓其離開。總統府今天表示，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

總統府發言人林聿禪今天表示，基於安全考量及依照特種勤務條例規定，正副元首於路程中依例執行交通管制措施。昨天總統車隊行經該路段時，紅燈控制約在2分半左右，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

總統府發言人林聿禪說，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。本報資料照片
總統府發言人林聿禪說，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。本報資料照片

總統府發言人 交通管制 警察

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