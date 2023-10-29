蔡總統車隊交管被騎士比中指 總統府：盼民眾諒解

許久未公開露面的親民黨主席宋楚瑜最近重出江湖，日前發表《公門好修行》新書，內容總結他多年公部門服務及擔任台灣省政府主席、唯一經選舉產生的台灣省長經驗，給予政壇後進的建議與指導，現場貴賓雲集，但外界聚焦在宋楚瑜宣布親民黨不會缺席2024年立委選舉，希望親民黨重回立法院，並有3到4席立委以成立黨團。 宋楚瑜是政壇「參加最多次總統大選」紀錄保持人，沒人會懷疑其豪情壯志，但這次他的目標是讓親民黨重回立院成立黨團，難度不小，不少人第一時間的反應是「又來刷存在感」。不過，實情未必如此，宋楚瑜的喊話為真，但恐另有所圖。

2023-10-29 11:28