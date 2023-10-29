趙天麟緋聞案延燒 侯友宜：把大陸女子當小三 不會洩漏國防機密嗎？

國民黨總統參選人侯友宜今到台中太平造勢，他說當前兩岸和平最重要，和平沒顧好什麼都沒了；他引用台積電創辦人張忠謀談話「沒有國家安全，我們將失去一切」，表示觀光業者明天將舉行挺侯大會，「我們希望來是客機不是戰機」。侯當場反問其他兩位總統參選人能讓台灣平安嗎？他還用台語自問自答說，「他們兩個都『無才調（編：無能力）』嘛！」

民進黨立委趙天麟緋聞案延燒，侯友宜質疑，民進黨立委參加國防外交委員會，可以把大陸女子當小三，不會洩漏國防機密嗎？他問台下群眾民進黨有調查嗎？眾人大喊「沒有」，他說侯友宜如果擔任總統，成立特偵組好好來查一查各種弊案。

侯友宜也說，連美國在台協會（AIT）主席羅森柏格都說「不支持台獨」、「贊成兩岸對話」，「侯友宜的主張跟美國看法完全一致」，他反問其他兩位總統參選人「看法有跟我一致嗎？」「能讓台灣平安嗎？」他還用台語說：「他們兩個都無才調嘛！」

侯友宜表示，民進黨執政「歧視」大陸籍配偶，台灣人娶陸配，配偶要6年才能取得身分證，其他國籍只要4年。執政黨歧視陸配，哪來一視同仁都平等？且規定國安人員直系血親不可以娶陸配。

侯友宜也拍拍站在他旁邊的國民黨立委參選人林家興，稱讚林在紐約大學讀書、又曾在總統府服務，擅長國際外交，支持林進立法院國防外交委員會最好。

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