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傳民眾黨不分區納徐春鶯 柯文哲：不要參加國防委員會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統選舉參選人柯文哲。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統選舉參選人柯文哲。記者劉學聖／攝影

民眾黨近期將公布不分區立委名單，外傳陸籍配偶徐春鶯位列其中，民眾黨主席柯文哲今天說，如果拿到國民身分證卻沒有參政權，台灣不是一個法治國家，既然現在徐春鶯有爭議，那就不要參加外交及國防委員會，其他委員會應該不會有太大的問題。

民眾黨立委張其祿今天舉行競選總部開幕茶會，柯文哲會後受訪時表示，面對問題是解決問題的第一步，今天在中華民國，如果拿到國民身分證的人，現在要跟她說沒有參政權，代表台灣不是一個法治國家。

不過，柯文哲說，他知道現在的社會氛圍，如果徐春鶯當選不分區立委，民眾黨在初期會按照內部慣例，既然現在有爭議，那就不要參加外交及國防委員會，「但是如果去其他委員會，我想不會有太大的問題。」

柯文哲認為，每個人都要替自己辯護，民眾黨給每個人機會，「可是行不行，也要靠你的能力」，民眾黨的海選精神，就是給很多人機會，但是遇到問題，要能夠替自己辯護，還有面對記者的提問，她要能夠自己回答。

柯文哲強調，政治就是說服的過程，必須想辦法說服周邊的人，對於選舉來講，當然是說服民眾，但是自己還是那句話，「如果我們讓一個人有身分證，然後跟他講說，雖然有身分證，但是沒有很多權利，表示我們不是法治一個國家，這是我個人的信念。」

2024選舉 2024總統選舉

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