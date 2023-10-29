藍白首次政黨協商最快明會面 柯文哲：開到有共識為止

藍白整合進入政黨協商階段，預計今天公布政黨協商時間，民眾黨總統參選人柯文哲今天說，這是政黨之間的協商，必須尊重對方的意見，不會說一次就完成，現在幕僚都很積極穿梭，如果第一場談完，大家都表明態度，各自回去再回來，開到有共識為止。

有關藍白合正式進入「政黨協商」階段，雙方幕僚前天會商確定協商的時間、地點與內容，柯文哲與國民黨主席朱立倫預計明天進行第一次協商，相關人士不證實也未否認，雙方預計在今天公布確切的協商時間等細節。

民眾黨立委張其祿今天舉行競選總部開幕茶會，柯文哲受訪時表示，這是政黨與政黨之間的協商，有時候要尊重對方的意見，不過大家不用太緊張，「這種協調放心好了，不會說一次就完成，一定是有陸陸續續在談」，他知道現在時間很緊迫，但是雙方幕僚都很積極在穿梭。

柯文哲也說，如果第一場談完，大家都表明態度，各自回去再回來，「應該會一場一場這樣開，開到有共識為止。」

有關高雄市前市長韓國瑜昨天提到，先前與柯文哲對談藍白合議題時，自己認為南部人都是看「奇檬子」，柯文哲則認為，還是要相信數字，他還是主張理性務實科學，而科學的精神就是數字，講求數字管理，韓國瑜為人很豪放、豪爽，但是自己還是一位科學家。

柯文哲表示，他有向韓國瑜講解民調分析，而對方也都聽得懂，只是突然講出「奇檬子」，「我們兩個人講的話，都很符合我們兩個人的風格。」

另外，民進黨總統參選人賴清德今天說，中共最希望藍白陣營整合，柯文哲說，民進黨除了這招，他們沒有其他招，難道要回答雞蛋、豬肉、台南88槍、光電案，他們沒有其他回答，唯一的就是這一招，但是中共一向是民進黨的最強助選員，從1996年到現在屢試不爽。

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