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美國蒙大拿州州長訪台 將晉見蔡總統、拜會行政院長

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）29日率經貿代表團訪台，外交部指出，這是詹福特上任以來首次海外出訪，外交部表達誠摯歡迎。圖／聯合報資料照
美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）29日率經貿代表團訪台，外交部指出，這是詹福特上任以來首次海外出訪，外交部表達誠摯歡迎。圖／聯合報資料照

美國蒙大拿州州長詹福特（Greg Gianforte）29日率經貿代表團訪台，外交部指出，這是詹福特上任以來首次海外出訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部今指出，美國蒙大拿州州長詹福特29日至11月3日率經貿代表團訪台，訪問團成員在台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長陳建仁、出席外交部政務次長李淳歡迎酒會，並與我國政府部門及產業人士交流。此外，詹福特也將見證「台蒙教育合作協定」的簽署、出席台北市進出口商業同業公會與蒙大拿州商務廳的締盟儀式，共同強化雙方在教育及經貿等領域的合作。

詹福特自2021年上任後旋即復設駐台辦事處，以實際行動展現對台灣的重視及友誼。外交部表示，此次詹福特率經貿代表團訪問台灣，相信將有助持續提升雙邊各項合作，深化台美互惠互利的夥伴關係。

外交部 美國 蔡英文

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